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19 февраля, 21:34

Рухнул рядом с катером: Вертолёт упал в океан на глазах у сотен отдыхающих в Майами

Находившиеся на борту два человека выжили и были быстро доставлены в больницу. Из-за чего случилось крушение, пока не ясно.

Вертолёт упал в океан во Флориде. Видео © / Twitter / MiamiBeachPD

Вертолёт упал в океан прямо у знаменитого пляжа Майами-Бич в американском штате Флорида. Момент крушения сняла камера наблюдения — машина рухнула в воду на глазах у сотен отдыхающих недалеко от купающихся людей и одного из катеров.

Полиция штата сообщила в "Твиттере", что в стабильном состоянии были госпитализированы два человека. Пляжная зона была на некоторое время закрыта. Данные о причине падения вертолёта не приводятся.

А ранее Лайф писал, что вертолёт Ми-8 с 15 пассажирами совершил аварийную посадку на Ямале. Всем трём членам экипажа удалось выжить.

Обложка © Twitter / Intel Point ALERT

Артем Порвин

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