Рухнул рядом с катером: Вертолёт упал в океан на глазах у сотен отдыхающих в Майами
Находившиеся на борту два человека выжили и были быстро доставлены в больницу. Из-за чего случилось крушение, пока не ясно.
Вертолёт упал в океан во Флориде. Видео © / Twitter / MiamiBeachPD
Вертолёт упал в океан прямо у знаменитого пляжа Майами-Бич в американском штате Флорида. Момент крушения сняла камера наблюдения — машина рухнула в воду на глазах у сотен отдыхающих недалеко от купающихся людей и одного из катеров.
Полиция штата сообщила в "Твиттере", что в стабильном состоянии были госпитализированы два человека. Пляжная зона была на некоторое время закрыта. Данные о причине падения вертолёта не приводятся.
А ранее Лайф писал, что вертолёт Ми-8 с 15 пассажирами совершил аварийную посадку на Ямале. Всем трём членам экипажа удалось выжить.
Обложка © Twitter / Intel Point ALERT