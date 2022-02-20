Рухнул рядом с катером: Вертолёт упал в океан на глазах у сотен отдыхающих в Майами

Вертолёт упал в океан во Флориде. Видео © / Twitter / MiamiBeachPD

Вертолёт упал в океан прямо у знаменитого пляжа Майами-Бич в американском штате Флорида. Момент крушения сняла камера наблюдения — машина рухнула в воду на глазах у сотен отдыхающих недалеко от купающихся людей и одного из катеров.

Полиция штата сообщила в "Твиттере", что в стабильном состоянии были госпитализированы два человека. Пляжная зона была на некоторое время закрыта. Данные о причине падения вертолёта не приводятся.