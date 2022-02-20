На американских фигуристов подали в суд за использование музыки на Олимпиаде
Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер завоевали серебро в командном турнире, выступив под песню The House of the Rising Sun.
Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
На фигуристов из сборной США Алексу Книрим и Брэндона Фрейзера подали в суд. Они использовали в своём выступлении песню The House of the Rising Sun, что и стало причиной для иска.
О нарушении авторских прав заявили братья Роберт и Арон Мардеросяны, музыканты группы Heavy Young Heathens, пишет USA Today. В иске говорится, что The House of the Rising Sun очень ценный лицензионный актив для группы.
Мардеросяны просят суд возместить материальный ущерб и предотвратить любые будущие нарушения со стороны ответчиков. Сумма иска не уточняется.
The House of the Rising Sun — американская народная песня, самую известную версию которой в 1964 году записала группа The Animals.
А ранее Лайф публиковал расписание последнего дня Олимпиады в Пекине. Перед церемонией закрытия спортсмены разыграют пять комплектов наград.