"Больше не приходил": Брошенный хозяевами на заправке "воронежский Хатико" обрёл новый дом
Сотрудники автозаправочной станции назвали пса Дизелем и подкармливали его. Желающих забрать собаку было много, но он ни с кем не шёл — ждал тех, кто его высадил.
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В Воронеже благополучно разрешилась история местного "Хатико", брошенного хозяевами на автозаправочной станции. У собаки вновь появилась семья. Пёс по кличке Дизель всё это время, словно не веря в случившееся, ждал чуда и не уходил ни с кем, кто его пытался приручить.
"Мы не ожидали, что столько людей откликнется на публикацию о нашем "Хатико". Через несколько дней на заправку приехала семейная пара, которая изъявила желание забрать Дизеля домой. Как у них получилось это сделать, честно признаться, не знаем, но пёс больше не приходил", — поделились сотрудники АЗС с изданием "Вести Воронеж".
По их словам, горожане несут еду для Дизеля до сих пор. Её операторы относят в близлежащие гаражи, где живёт ещё много бездомных четвероногих.
Как рассказывал Лайф, брошенный на заправке пёс остался там ждать хозяев. Сотрудники АЗС рассказали, что собаку просто высадили из машины и уехали.