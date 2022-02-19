НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 февраля, 20:39

"Больше не приходил": Брошенный хозяевами на заправке "воронежский Хатико" обрёл новый дом

Сотрудники автозаправочной станции назвали пса Дизелем и подкармливали его. Желающих забрать собаку было много, но он ни с кем не шёл — ждал тех, кто его высадил.

<p>Обложка © Кадр из видео vestivrn.ru</p>

Обложка © Кадр из видео vestivrn.ru

В Воронеже благополучно разрешилась история местного "Хатико", брошенного хозяевами на автозаправочной станции. У собаки вновь появилась семья. Пёс по кличке Дизель всё это время, словно не веря в случившееся, ждал чуда и не уходил ни с кем, кто его пытался приручить.

"Мы не ожидали, что столько людей откликнется на публикацию о нашем "Хатико". Через несколько дней на заправку приехала семейная пара, которая изъявила желание забрать Дизеля домой. Как у них получилось это сделать, честно признаться, не знаем, но пёс больше не приходил", — поделились сотрудники АЗС с изданием "Вести Воронеж".

По их словам, горожане несут еду для Дизеля до сих пор. Её операторы относят в близлежащие гаражи, где живёт ещё много бездомных четвероногих.

Кемеровского Хатико назвали "псом-талисманом" ковидной больницы, где умер его хозяин

Кемеровского Хатико назвали "псом-талисманом" ковидной больницы, где умер его хозяин

Как рассказывал Лайф, брошенный на заправке пёс остался там ждать хозяев. Сотрудники АЗС рассказали, что собаку просто высадили из машины и уехали.

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1