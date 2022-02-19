Премьер-министр Польши призвал заблокировать оба "Северных потока"

Необходимо не только заблокировать запуск газопровода "Северный поток – 2", но и отключить первый "Северный поток". Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на 58-й Мюнхенской конференции по безопасности на сессии "Отношения между Востоком и Западом и архитектура европейской безопасности".

Моравецкий уверен, что Россия использует газопроводы в качестве оружия, поэтому Польша настойчиво выступает против запуска "Северного потока – 2" и за отключение первого "Северного потока".