Премьер-министр Польши призвал заблокировать оба "Северных потока"
Моравецкий уверен, что Россия использует их в качестве оружия. По его мнению, предпочтение стоит отдать трубе, которая идёт через Украину.
Необходимо не только заблокировать запуск газопровода "Северный поток – 2", но и отключить первый "Северный поток". Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на 58-й Мюнхенской конференции по безопасности на сессии "Отношения между Востоком и Западом и архитектура европейской безопасности".
Моравецкий уверен, что Россия использует газопроводы в качестве оружия, поэтому Польша настойчиво выступает против запуска "Северного потока – 2" и за отключение первого "Северного потока".
"Украинская ГТС может транспортировать 130 млрд кубометров газа в год. Два "Северных потока" — около 100 млрд кубометров. Они могут быть легко заменены. "Северный поток – 2" должен быть на столе переговоров в качестве части санкционного пакета", — сказал Моравецкий.
Лайф напоминает, что 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство потребовало, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. 26 января Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. По словам главы регулятора ФРГ Йохена Хомана, окончания сертификации можно ожидать не ранее чем в июле этого года.
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