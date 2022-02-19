КПП на границе в Ростовской области открыли на въезд и выезд

Пункты пропуска на границе с Донбассом в Ростовской области открыты на въезд и выезд в штатном режиме. Об этом сообщили в Пограничной службе ФСБ РФ.

"Пункты пропуска работают в штатном режиме, то есть на въезд и на выезд, а не только на въезд", — приводит ТАСС сообщение Погранслужбы.