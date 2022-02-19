КПП на границе в Ростовской области открыли на въезд и выезд
С 18 февраля из Донецкой и Луганской народных республик идёт эвакуация их жителей из-за риска начала вооружённых действий со стороны Украины.
Пункты пропуска на границе с Донбассом в Ростовской области открыты на въезд и выезд в штатном режиме. Об этом сообщили в Пограничной службе ФСБ РФ.
"Пункты пропуска работают в штатном режиме, то есть на въезд и на выезд, а не только на въезд", — приводит ТАСС сообщение Погранслужбы.
Как рассказывал Лайф, ранее сегодня там сообщали, что все пограничные пункты пропуска в Ростовской области были переведены исключительно на режим въезда в Россию на фоне массовой эвакуации жителей Донбасса.
Напомним, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. За ночь в область прибыло уже более 10 тысяч человек, их разместили в пунктах временного размещения. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также ещё несколько регионов, в числе которых Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.
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