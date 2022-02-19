Трасс пригрозила запретом на въезд в Британию для российских олигархов

Великобритания из-за ситуации вокруг Украины может запретить "российским олигархам" въезд в королевство и наложить запрет на передвижение капитала. Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

"Мы настроены решительно на то, чтобы Россия заплатила большую цену в случае вторжения на Украину. Мы лишим олигархов возможности перемещать свои капиталы, мы запретим им поездки. Мы усложним доступ российским компаниям на наш рынок капитала и сделаем сложнее для России доступ к рынку суверенных долгов", — сказала Трасс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.