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19 февраля, 19:32

Трасс пригрозила запретом на въезд в Британию для российских олигархов

Глава МИД также предупредила, что может быть усложнён доступ компаний России на рынок королевства, приняты и некоторые другие ограничения.

<p>Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Фото © ТАСС / ЕРА

Великобритания из-за ситуации вокруг Украины может запретить "российским олигархам" въезд в королевство и наложить запрет на передвижение капитала. Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

"Мы настроены решительно на то, чтобы Россия заплатила большую цену в случае вторжения на Украину. Мы лишим олигархов возможности перемещать свои капиталы, мы запретим им поездки. Мы усложним доступ российским компаниям на наш рынок капитала и сделаем сложнее для России доступ к рынку суверенных долгов", — сказала Трасс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Ранее Лайф сообщал, что Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Выступая на Мюнхенской конференции, он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Как он подчеркнул, Киев сделает это четвёртый и последний раз.

Артем Порвин

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