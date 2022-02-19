Трасс пригрозила запретом на въезд в Британию для российских олигархов
Глава МИД также предупредила, что может быть усложнён доступ компаний России на рынок королевства, приняты и некоторые другие ограничения.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Фото © ТАСС / ЕРА
Великобритания из-за ситуации вокруг Украины может запретить "российским олигархам" въезд в королевство и наложить запрет на передвижение капитала. Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.
"Мы настроены решительно на то, чтобы Россия заплатила большую цену в случае вторжения на Украину. Мы лишим олигархов возможности перемещать свои капиталы, мы запретим им поездки. Мы усложним доступ российским компаниям на наш рынок капитала и сделаем сложнее для России доступ к рынку суверенных долгов", — сказала Трасс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Выступая на Мюнхенской конференции, он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Как он подчеркнул, Киев сделает это четвёртый и последний раз.