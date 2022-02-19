Замглавы челябинского Минздрава Кузнецов арестован на два месяца

Замминистра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, будет находиться под стражей по меньшей мере до 18 апреля этого года. Постановление об аресте вынес Тракторозаводской райсуд Челябинска.

"Сегодня Тракторозаводский районный суд Челябинска по результатам рассмотрения ходатайства следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Александра 1971 года рождения принял решение об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", — говорится в сообщении Тракторозаводского райсуда Челябинска.

По данным следствия, в 2020 году Кузнецов заключил в рамках нацпроекта "Здравоохранение" госконтракты на поставку рентгеновских компьютерных томографов серии Optima CT540. Оборудование было оплачено по необоснованно завышенной стоимости, в результате чего были украдены бюджетные деньги — более 63 миллионов рублей.

Помощник прокурора области в судебном заседании поддержал ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемый и его защитники возражали, просили о домашнем аресте.