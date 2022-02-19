Блинкен назвал оскорбительными заявления России о геноциде в Донбассе

Заявления России о геноциде на территории Донбасса абсолютно неверны и оскорбительны, так как этого не происходит. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в интервью телеканалу "Дождь"*.

"Во-первых, идея о геноциде абсолютно неверна и, честно говоря, оскорбительна. Это обесценивает само слово. Этого просто не происходит. Откуда мы это знаем? Оттуда, что, по крайней мере, на украинской стороне до разделительной линии, которая была проведена в результате российского вторжения на территории Украины, работают наблюдатели ОБСЕ", — сказал он.

Блинкен уточнил, что представители организации наблюдают за происходящим на территории страны и "идея о том, что Украина сейчас каким-то образом угрожает России, противоречит любой логике, учитывая размеры этих стран".

Ранее МИД Украины сообщил, что Кулеба и Блинкен обсудят в Вашингтоне вопросы обороны, финансов и экономики. Также среди ключевых тем на переговорах украинского министра иностранных дел и госсекретаря Штатов указывается защита Незалежной от "агрессии" России. Встреча состоится 22 февраля.