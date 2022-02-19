Моравецкий: Польша готова поставить на Украину дополнительное оружие

Премьер-министр отметил, что ещё несколько недель назад некоторые западные партнёры республики вели себя неоднозначно и Варшава не понимала их позицию до конца.

Варшава готова поставить Киеву дополнительные объёмы вооружения, сообщил в рамках Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы готовы передать дополнительные объёмы оборонительного вооружения, которое должно служить для обороны территорий (Украины. — Прим. Лайфа), городов перед агрессией российских войск", — заявил политик.

Он подчеркнул, что Польша всегда была готова оказать Украине военно-техническую поддержку. Моравецкий также напомнил, что некоторые западные партнёры республики "несколько недель назад вели себя амбивалентно" и Варшава "не понимала их позицию до конца".

"Сегодня могу сказать, что все в ЕС, даже те, кто дальше на Запад от Москвы, понимают опасность, которая нависла над Европой, видят эти чёрные тучи, которые могут быть опасны не только для Украины, но и означать что-то очень нехорошее для ЕС", — сказал премьер Польши.