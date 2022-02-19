Более 4 тысяч беженцев из Донбасса размещены в ростовских ПВР
С учётом нарастающего потока губернатор области Голубев потребовал от Минтруда и всех ответственных лиц в кратчайшие сроки отработать механизмы ускорения оформления выплат.
Более четырёх тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), где из-за обострения ситуации на линии соприкосновения проводится эвакуация населения, приняли пункты временного размещения в Ростовской области.
"По данным на 18:00 мск (19 февраля. — Прим. Лайфа), в пунктах временного размещения Ростовской области находилось свыше четырёх тысяч беженцев. Они обеспечены горячим питанием и медицинской помощью", — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Также сообщается, что глава региона потребовал от Минтруда и всех ответственных лиц в кратчайшие сроки отработать механизмы ускорения оформления выплат с учётом нарастающего потока беженцев. На заседании Комиссии по ЧС, которое прошло в региональном правительстве под председательством врио главы МЧС России Александра Чуприяна, отметили, что первые платежи поступили сегодня, 19 февраля, на лицевые счета граждан, прибывших из ДНР и ЛНР.
Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье подготовят около 1,5 тысячи мест для беженцев из Донбасса. Губернатор заверил, что им будет предоставлено всё необходимое внимание и поддержка, обеспечатся достойные условия проживания. К приёму готовятся санатории, детские лагеря, спортивные базы.
Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также ещё несколько регионов, в числе которых Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.