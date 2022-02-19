В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили более 420 снарядов по территории республики за сутки

Огонь вёлся из 122-миллиметровых артиллеристских орудий, миномётов 120 мм и 82 мм. Также применялись различные типы гранатомётов и стрелковое оружие.

Украинские силовики за минувший день выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 424 снаряда и мины, под обстрелами оказались районы 21 населённого пункта. Об этом сообщили в Народной милиции республики.

"По состоянию на 17:00 противник 39 раз открывал огонь по территории ДНР. Из них 32 раза с применением 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120- и 82-миллиметровых миномётов, выпустив 424 снаряда и мины. Также применялись различные типы гранатомётов и стрелковое оружие", — говорится в сообщении ведомства.

Факты нарушения были доведены до представителей украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В ведомстве подчеркнули, что обстановка на линии разграничения остаётся критической.

Ранее Лайф сообщал, что в окрестностях Луганска снова были слышны взрывы. Пока не известно, что стало их источником. Отмечается, что линия соприкосновения проходит в 15 километрах от города.