Зеленский заявил, что на встрече с Джонсоном в Мюнхене обсудил ситуацию вокруг Украины
В частности, речь шла о дальнейших совместных действиях двух стран и безопасности Киева. Обе стороны по-прежнему, отметил украинский президент, стремятся к деэскалации дипломатическим путём.
Президент Украины Владимир Зеленский провёл в Мюнхене встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они обсудили происходящее вокруг Украины на фоне "агрессии" со стороны России, сообщил украинский лидер в "Твиттере".
"Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Договорились о совместных дальнейших шагах", — написал Зеленский.
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Он отметил, что страны по-прежнему объединяет стремление к деэскалации дипломатическим путём. Президент также поблагодарил Великобританию за то, что она поддерживает и сотрудничает с Украиной "ради безопасности и мира".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию. При этом он назвал главным вопросом проходящей Мюнхенской конференции угрозы у границ Незалежной. По словам украинского лидера, власти Киева "не реагируют на провокации".
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