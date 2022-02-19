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19 февраля, 17:42

Зеленский заявил, что на встрече с Джонсоном в Мюнхене обсудил ситуацию вокруг Украины

В частности, речь шла о дальнейших совместных действиях двух стран и безопасности Киева. Обе стороны по-прежнему, отметил украинский президент, стремятся к деэскалации дипломатическим путём.

Президент Украины Владимир Зеленский провёл в Мюнхене встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они обсудили происходящее вокруг Украины на фоне "агрессии" со стороны России, сообщил украинский лидер в "Твиттере".

"Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Договорились о совместных дальнейших шагах", — написал Зеленский.

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Он отметил, что страны по-прежнему объединяет стремление к деэскалации дипломатическим путём. Президент также поблагодарил Великобританию за то, что она поддерживает и сотрудничает с Украиной "ради безопасности и мира".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию. При этом он назвал главным вопросом проходящей Мюнхенской конференции угрозы у границ Незалежной. По словам украинского лидера, власти Киева "не реагируют на провокации".

Обложка © ТАСС / PA Wire / PA Images

Светлана Оперук

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