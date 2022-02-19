Зеленский заявил, что на встрече с Джонсоном в Мюнхене обсудил ситуацию вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провёл в Мюнхене встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они обсудили происходящее вокруг Украины на фоне "агрессии" со стороны России, сообщил украинский лидер в "Твиттере".

"Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Договорились о совместных дальнейших шагах", — написал Зеленский.

Он отметил, что страны по-прежнему объединяет стремление к деэскалации дипломатическим путём. Президент также поблагодарил Великобританию за то, что она поддерживает и сотрудничает с Украиной "ради безопасности и мира".