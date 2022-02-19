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Опубликовано 19 февраля 2022, 17:33

В окрестностях Луганска снова слышны взрывы

Пока неизвестно, что стало их источником. Отмечается, что линия соприкосновения проходит в 15 километрах от города.

Обстановка в Донбассе продолжает накаляться: некоторое время назад в окрестностях Луганска прогремела серия взрывов. Об этом сообщает РИА "Новости".

В частности, четыре взрыва были хорошо слышны в центре Луганска. На данный момент неизвестно, что стало их источником. Отмечается, что линия соприкосновения проходит в 15 километрах от города. Информации о пострадавших не поступало.

Лайф публикует видео спецоперации сапёров ЛНР по обезвреживанию заминированной машины
Лайф публикует видео спецоперации сапёров ЛНР по обезвреживанию заминированной машины

Ранее Лайф сообщал, что правоохранители ЛНР подорвали заминированный автомобиль на шоссе из республики в РФ. По нашим данным, в машине находилось 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В МГБ республики отметили, что транспорт находился в 500 метрах от поста ГАИ.


Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.

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Обложка © ТАСС / Александр Река

Наталья Исакова
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