В окрестностях Луганска снова слышны взрывы

Пока неизвестно, что стало их источником. Отмечается, что линия соприкосновения проходит в 15 километрах от города.

Обстановка в Донбассе продолжает накаляться: некоторое время назад в окрестностях Луганска прогремела серия взрывов. Об этом сообщает РИА "Новости".

В частности, четыре взрыва были хорошо слышны в центре Луганска. На данный момент неизвестно, что стало их источником. Отмечается, что линия соприкосновения проходит в 15 километрах от города. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Лайф сообщал, что правоохранители ЛНР подорвали заминированный автомобиль на шоссе из республики в РФ. По нашим данным, в машине находилось 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В МГБ республики отметили, что транспорт находился в 500 метрах от поста ГАИ.

