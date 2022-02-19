В окрестностях Луганска снова слышны взрывы
Пока неизвестно, что стало их источником. Отмечается, что линия соприкосновения проходит в 15 километрах от города.
Обстановка в Донбассе продолжает накаляться: некоторое время назад в окрестностях Луганска прогремела серия взрывов. Об этом сообщает РИА "Новости".
В частности, четыре взрыва были хорошо слышны в центре Луганска. На данный момент неизвестно, что стало их источником. Отмечается, что линия соприкосновения проходит в 15 километрах от города. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Лайф сообщал, что правоохранители ЛНР подорвали заминированный автомобиль на шоссе из республики в РФ. По нашим данным, в машине находилось 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В МГБ республики отметили, что транспорт находился в 500 метрах от поста ГАИ.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.
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