Зеленский назвал провокацией сообщения о взрыве снарядов в Ростовской области
Президент Незалежной добавил, что "нет никаких погибших и никаких раненых". Он также назвал информацию о взрывах "чистой ложью".
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / IEPA / RONALD WITTEK / POOL
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никаких взрывов в Ростовской области не было. Об этом глава государства сообщил в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
"То, что вчера показали какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом показали, что якобы что-то долетело в Ростовскую область, — это всё провокация, это всё чистая ложь", — сказал он.
Украинский лидер добавил, что "нет никаких погибших и никаких раненых".
Ранее в ФСБ подтвердили попадание двух снарядов на территорию России. Уточняется, что правоохранительными органами проводится проверка по установлению обстоятельств произошедшего.
Напомним, о первом взрыве снаряда стало известно сегодня утром, он произошёл в трёхстах метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. Позднее в Сети появились фотографии с места происшествия. Также ФСБ опубликовала видео с места падения одного из снарядов в Ростовской области. На кадрах виден разрушенный практически до основания дом. А днём у границы с Украиной разорвался ещё один снаряд. На территорию России упал боеприпас от, предположительно, ракетной системы залпового огня "Град".