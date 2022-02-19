Зеленский назвал провокацией сообщения о взрыве снарядов в Ростовской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никаких взрывов в Ростовской области не было. Об этом глава государства сообщил в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"То, что вчера показали какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом показали, что якобы что-то долетело в Ростовскую область, — это всё провокация, это всё чистая ложь", — сказал он.

Украинский лидер добавил, что "нет никаких погибших и никаких раненых".