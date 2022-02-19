Турчак: Волонтёры "Единой России" уже работают в Ростовской области

Секретарь генсовета партии добавил, что областные представители ЕР и депутаты всех уровней посодействуют оперштабам и ПВР в тех регионах, где они развёрнуты.

Сводная группа из волонтёров "Молодой гвардии Единой России", "Молодёжки ОНФ" и движения "Мы вместе" под руководством замруководителя партийной фракции Игоря Кастюкевича уже приступила к работе в Ростовской области. Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область — в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях. Также помощь в его формировании окажут региональные отделения партии в Белгородской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областях, Ставропольском крае и ряде других субъектов", — сообщил он.