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Регион
Опубликовано 19 февраля 2022, 18:03

Турчак: Волонтёры "Единой России" уже работают в Ростовской области

Андрей Турчак. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Андрей Турчак. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Секретарь генсовета партии добавил, что областные представители ЕР и депутаты всех уровней посодействуют оперштабам и ПВР в тех регионах, где они развёрнуты.

Сводная группа из волонтёров "Молодой гвардии Единой России", "Молодёжки ОНФ" и движения "Мы вместе" под руководством замруководителя партийной фракции Игоря Кастюкевича уже приступила к работе в Ростовской области. Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях. Также помощь в его формировании окажут региональные отделения партии в Белгородской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областях, Ставропольском крае и ряде других субъектов", — сообщил он.

В "Единой России" сообщили о привлечении волонтёров к оказанию помощи жителям Донбасса
В "Единой России" сообщили о привлечении волонтёров к оказанию помощи жителям Донбасса

Турчак добавил, что областные представители партии и депутаты всех уровней посодействуют оперштабам и ПВР в тех регионах, где они развёрнуты. Добровольцы в Ростовской области работают круглосуточно, заявил он. Они помогают решать юридические вопросы, оказывают медицинскую помощь и занимаются логистикой.

Турчак: ЕР отправила молодёжный актив в Ростовскую область для помощи беженцам из Донбасса
Турчак: ЕР отправила молодёжный актив в Ростовскую область для помощи беженцам из Донбасса

Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. За ночь в область прибыло уже более 10 тысяч человек, их разместили в пунктах временного размещения. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также ещё несколько регионов, в числе которых Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.

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Ирина Мусина
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