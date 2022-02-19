Турчак: Волонтёры "Единой России" уже работают в Ростовской области
Андрей Турчак. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Секретарь генсовета партии добавил, что областные представители ЕР и депутаты всех уровней посодействуют оперштабам и ПВР в тех регионах, где они развёрнуты.
Сводная группа из волонтёров "Молодой гвардии Единой России", "Молодёжки ОНФ" и движения "Мы вместе" под руководством замруководителя партийной фракции Игоря Кастюкевича уже приступила к работе в Ростовской области. Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область — в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях. Также помощь в его формировании окажут региональные отделения партии в Белгородской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областях, Ставропольском крае и ряде других субъектов", — сообщил он.
Турчак добавил, что областные представители партии и депутаты всех уровней посодействуют оперштабам и ПВР в тех регионах, где они развёрнуты. Добровольцы в Ростовской области работают круглосуточно, заявил он. Они помогают решать юридические вопросы, оказывают медицинскую помощь и занимаются логистикой.
Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. За ночь в область прибыло уже более 10 тысяч человек, их разместили в пунктах временного размещения. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также ещё несколько регионов, в числе которых Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.