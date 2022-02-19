Foreign Policy: Путин нашёл в лице Китая "экономический спасательный круг"

Президент России Владимир Путин видит в Китае "экономический спасательный круг", уничтожить который способны только США. Такое мнение высказал обозреватель журнала Foreign Policy Мэтью Кроениг в своей статье.

По его словам, для этого Вашингтону нужно сделать две основные вещи — перекрыть Москве пути обхода западных санкций, а также разработать вторичные рестрикции в адрес Пекина.

"Простая истина в том, что на долю американского доллара приходится 60% мировых валютных резервов, а на долю юаня — нет. Это тяжёлая дубина, которой можно взмахнуть", — утверждает Кроениг.

Автор материала напомнил, что союз Москвы и Пекина, создание которого проанонсировали лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин в день открытия Олимпийских игр, сделает санкции не такими жестокими для Москвы. Поэтому для того, чтобы экономически "сдержать" РФ, Вашингтону придётся ввести ограничения против Китая. Кроениг подчеркнул, что такие полномочия есть только у США.