Советник главы МВД Украины сообщил, что глава ведомства Монастырский попал под обстрел
Глава МВД Украины Денис Монастырский. Фото Facebook / Денис Монастырский
По его данным, вместе с министром также находилась группа депутатов, а также иностранные журналисты из CNN, FOXnews, Washington post, New York Times и Voice of America.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что глава ведомства Денис Монастырский 19 февраля попал под миномётный обстрел в Донбассе. По его словам, инцидент произошёл в районе населённого пункта Новолуганское.
"Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов попали под миномётный обстрел на позиции 30-й бригады. В районе населённого пункта Новолуганское", — написал Геращенко в своём телеграм-канале.
По его данным, среди журналистов на месте происшествия находились сотрудники CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America.
Ранее Лайф сообщал, что задержанный в ДНР украинский разведчик Мацанюк рассказал о планах Киева захватить Донбасс. По его словам, ВСУ намеревались задействовать всю свою ударную мощь. В частности, как он отметил, украинские военные собирались подвергнуть Донецк массированному артиллерийскому обстрелу.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.