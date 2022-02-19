Советник главы МВД Украины сообщил, что глава ведомства Монастырский попал под обстрел

По его данным, вместе с министром также находилась группа депутатов, а также иностранные журналисты из CNN, FOXnews, Washington post, New York Times и Voice of America.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что глава ведомства Денис Монастырский 19 февраля попал под миномётный обстрел в Донбассе. По его словам, инцидент произошёл в районе населённого пункта Новолуганское.

"Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов попали под миномётный обстрел на позиции 30-й бригады. В районе населённого пункта Новолуганское", — написал Геращенко в своём телеграм-канале.

По его данным, среди журналистов на месте происшествия находились сотрудники CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America.

Ранее Лайф сообщал, что задержанный в ДНР украинский разведчик Мацанюк рассказал о планах Киева захватить Донбасс. По его словам, ВСУ намеревались задействовать всю свою ударную мощь. В частности, как он отметил, украинские военные собирались подвергнуть Донецк массированному артиллерийскому обстрелу.