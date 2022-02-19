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Регион
Опубликовано 19 февраля 2022, 18:21
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Главы МИД "Большой семёрки" призвали Россию "надавить" на ДНР и ЛНР

Представители G7 уточнили, что их очень беспокоят "инсценированные инциденты", которые могут быть использованы как предлог возможной военной эскалации.

Главы МИД "Большой семёрки" (G7) призвали Москву воспользоваться своим влиянием и "надавить" на Донецкую и Луганскую народные республики ради снижения обострения конфликта.

"Мы особенно обеспокоены из-за мер самопровозглашённых "народных республик", которые нужно воспринимать как подготовку к военной эскалации. Россия должна использовать своё влияние на самопровозглашённые республики, чтобы обеспечить сдержанность и деэскалацию", — говорится в заявлении.

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Представители G7 уточнили, что их также беспокоят "инсценированные инциденты", которые могут быть использованы как предлог возможной военной эскалации.

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Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.

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Обложка © ТАСС / Tobias Hase / dpa

Ирина Мусина
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