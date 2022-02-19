Зеленский устроил "стенд-ап" на Мюнхенской конференции, пошутив про российскую кибератаку

Зеленский пошутил о "российской кибератаке" на конференции в Мюнхене. Видео © Telegram / "Украина 24"

Президент Украины Владимир Зеленский устроил "стенд-ап" на Мюнхенской конференции по безопасности. Дело в том, что в какой-то момент его наушники для перевода перестали работать и он в шутку назвал данный инцидент российской кибератакой.

"Я думаю, это кибератака. России здесь нет, но она есть", — отметил украинский лидер.

На иронию Зеленского зал ответил смехом, аппаратуру президенту Незалежной в итоге пришлось заменить.