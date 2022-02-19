Зеленский устроил "стенд-ап" на Мюнхенской конференции, пошутив про российскую кибератаку
У украинского лидера внезапно перестали работать наушники, и он решил иронично отреагировать на данный инцидент. На его спич зал ответил смехом, а аппаратуру всё же пришлось заменить.
Зеленский пошутил о "российской кибератаке" на конференции в Мюнхене. Видео © Telegram / "Украина 24"
Президент Украины Владимир Зеленский устроил "стенд-ап" на Мюнхенской конференции по безопасности. Дело в том, что в какой-то момент его наушники для перевода перестали работать и он в шутку назвал данный инцидент российской кибератакой.
"Я думаю, это кибератака. России здесь нет, но она есть", — отметил украинский лидер.
На иронию Зеленского зал ответил смехом, аппаратуру президенту Незалежной в итоге пришлось заменить.
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Выступая на Мюнхенской конференции, он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Как он подчеркнул, Киев сделает это четвёртый и последний раз.
Кадр из видео © Telegram / "Украина 24"