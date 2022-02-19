Блинкен заявил о готовности Байдена к встрече с Путиным, если это "на пользу миру"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если такие встречи пойдут "на пользу дипломатии и миру".

"Президент Байден всегда готов встречаться, если мы посчитаем, что это пойдёт на пользу дипломатии и миру", — сказал Блинкен в интервью телеканалу "Дождь"*.

По его версии, Москва якобы приняла решение проявить агрессию в отношении Украины, пока этого не случилось, Вашингтон будет пытаться решить ситуацию путём дипломатии.

Ранее Лайф писал, что Песков заявил об отсутствии в повестке дня вопроса о новой встрече Путина и Байдена. 12 февраля состоялись телефонные переговоры двух лидеров, разговор был профессиональным и содержательным. Беседа длилась чуть больше часа. По словам представителя американской администрации высокого ранга, лидеры также в ходе беседы условились о продолжении контактов в ближайшие дни между должностными лицами двух стран.