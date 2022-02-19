Блинкен заявил о готовности Байдена к встрече с Путиным, если это "на пользу миру"
По версии Вашингтона, Россия якобы по-прежнему намерена проявить агрессию в адрес Украины, а Соединённые Штаты готовы этому помешать.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если такие встречи пойдут "на пользу дипломатии и миру".
"Президент Байден всегда готов встречаться, если мы посчитаем, что это пойдёт на пользу дипломатии и миру", — сказал Блинкен в интервью телеканалу "Дождь"*.
По его версии, Москва якобы приняла решение проявить агрессию в отношении Украины, пока этого не случилось, Вашингтон будет пытаться решить ситуацию путём дипломатии.
Ранее Лайф писал, что Песков заявил об отсутствии в повестке дня вопроса о новой встрече Путина и Байдена. 12 февраля состоялись телефонные переговоры двух лидеров, разговор был профессиональным и содержательным. Беседа длилась чуть больше часа. По словам представителя американской администрации высокого ранга, лидеры также в ходе беседы условились о продолжении контактов в ближайшие дни между должностными лицами двух стран.
Напомним также, что с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru