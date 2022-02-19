МЧС: Эвакуация беженцев будет идти круглосуточно
Ростовская область уже приняла около четырёх тысяч человек, они находятся в пунктах временного размещения. Также готовность устроить временных переселенцев выражают другие регионы.
Эвакуация в Россию беженцев из Донбасса будет идти круглосуточно. Такое решение принято по результатам совещания рабочей группы под председательством врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна.
"Эвакуация будет проводиться в круглосуточном режиме в соответствии с намеченными оперативными планами", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Лайф рассказывал, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также ещё несколько регионов, в числе которых Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.
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