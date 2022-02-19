МЧС: Эвакуация беженцев будет идти круглосуточно

Ростовская область уже приняла около четырёх тысяч человек, они находятся в пунктах временного размещения. Также готовность устроить временных переселенцев выражают другие регионы.

Эвакуация в Россию беженцев из Донбасса будет идти круглосуточно. Такое решение принято по результатам совещания рабочей группы под председательством врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна.