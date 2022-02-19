ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 февраля 2022, 19:16

МЧС: Эвакуация беженцев будет идти круглосуточно

Ростовская область уже приняла около четырёх тысяч человек, они находятся в пунктах временного размещения. Также готовность устроить временных переселенцев выражают другие регионы.

Эвакуация в Россию беженцев из Донбасса будет идти круглосуточно. Такое решение принято по результатам совещания рабочей группы под председательством врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна.

"Эвакуация будет проводиться в круглосуточном режиме в соответствии с намеченными оперативными планами", приводит ТАСС сообщение ведомства.

Более 4 тысяч беженцев из Донбасса размещены в ростовских ПВР
Более 4 тысяч беженцев из Донбасса размещены в ростовских ПВР

Лайф рассказывал, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также ещё несколько регионов, в числе которых Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.

BannerImage

Обложка © МЧС РФ

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • МЧС России
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar