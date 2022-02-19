Зеленский: Украина не собирается "низко кланяться" за военную помощь

За военную помощь, оказываемую Украине, страна "низко кланяться" странам-партнёрам не будет, так как это не благотворительность, а "вклад в безопасность Европы и мира". Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы ценим любую помощь, но все должны понимать — это не благотворительные взносы, которые Украина должна просить или напоминать. Не благородные жесты, за которые Украина должна низко кланяться. Это ваш вклад в безопасность Европы и мира", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что в безопасности Европы и мира "Украина восемь лет является надёжным щитом".