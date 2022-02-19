Зеленский: Украина не собирается "низко кланяться" за военную помощь
Обращаясь к западным странам, он заявил, что это не благотворительные взносы, а их вклад в безопасность Европы и мира, где Киев уже восемь лет якобы служит надёжным щитом.
За военную помощь, оказываемую Украине, страна "низко кланяться" странам-партнёрам не будет, так как это не благотворительность, а "вклад в безопасность Европы и мира". Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы ценим любую помощь, но все должны понимать — это не благотворительные взносы, которые Украина должна просить или напоминать. Не благородные жесты, за которые Украина должна низко кланяться. Это ваш вклад в безопасность Европы и мира", — сказал Зеленский.
Он также добавил, что в безопасности Европы и мира "Украина восемь лет является надёжным щитом".
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский устроил "стенд-ап" на Мюнхенской конференции, пошутив про российскую кибератаку. У украинского лидера внезапно перестали работать наушники, и он решил иронично отреагировать на данный инцидент. На его спич зал ответил смехом.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
Обложка © Кадр из видео / Telegram-канал / "Украина 24"