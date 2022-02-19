Всемирный банк заявил о возможности срочного выделения Украине $350 млн

Всемирный банк намерен рассмотреть вопрос выделения Украине $350 млн на "поддержку реформ" уже к концу марта. Об этом на полях Мюнхенской конференции заявил президент ВБ Дэвид Малпасс после встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Малпасс подтвердил, что Всемирный банк готовит для рассмотрения советом к концу марта вопрос об оперативном выделении Украине до $350 млн для поддержки текущих реформ", — говорится в сообщении пресс-службы ВБ.

Он добавил, что выделение финансовой поддержки будет сопровождаться дополнительными реформами, в том числе в энергетике.

Зеленский же, выступая на Мюнхенском форуме, выразил недовольство тем, что Запад даёт Украине деньги только при условии проведения реформ. По его мнению, Киеву должны помогать просто так, потому что "есть ещё война", а содержать армию и проводить реформы непросто.