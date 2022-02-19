Генсек ОДКБ рассказал об условиях отправки миротворцев в Донбасс

Станислав Зась подчеркнул, что решение нужно искать через политический диалог, а организация будет готова выполнить поставленные задачи.

Организация Договора о коллективной безопасности могла бы направить миротворцев в Донбасс. Но это может произойти при согласии Киева и санкции Совбеза ООН, отметил генсек ОДКБ Станислав Зась.

"Гипотетически это можно представить при доброй воле со стороны Украины, ведь это её территория, если будет мандат со стороны Совета Безопасности ООН и если возникнет необходимость и это решение поддержали бы все наши правительства", — заявил Зась агентству "Рейтер".

Он считает, что нынешние проблемы можно решить через диалог — нужно садиться за стол переговоров.

"Должно быть понимание необходимости сесть за стол и договориться о чём-то. Это новая реальность", — сказал генсек ОДКБ.

Он добавил, что организация и её члены всегда тщательно оценивают любое решение, связанное с использованием силы. При необходимости она может быстро направить миротворцев.