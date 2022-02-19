Генсек ОДКБ рассказал об условиях отправки миротворцев в Донбасс
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Фото © ТАСС
Станислав Зась подчеркнул, что решение нужно искать через политический диалог, а организация будет готова выполнить поставленные задачи.
Организация Договора о коллективной безопасности могла бы направить миротворцев в Донбасс. Но это может произойти при согласии Киева и санкции Совбеза ООН, отметил генсек ОДКБ Станислав Зась.
"Гипотетически это можно представить при доброй воле со стороны Украины, ведь это её территория, если будет мандат со стороны Совета Безопасности ООН и если возникнет необходимость и это решение поддержали бы все наши правительства", — заявил Зась агентству "Рейтер".
Он считает, что нынешние проблемы можно решить через диалог — нужно садиться за стол переговоров.
"Должно быть понимание необходимости сесть за стол и договориться о чём-то. Это новая реальность", — сказал генсек ОДКБ.
Он добавил, что организация и её члены всегда тщательно оценивают любое решение, связанное с использованием силы. При необходимости она может быстро направить миротворцев.
"Поверьте, можем направить, сколько нужно. Если нам потребуется 300 тысяч, то направим, если нам потребуется 17 тысяч, то направим. Если нам потребуется больше — направим больше. Столько, сколько нужно", — сказал Зась.
Лайф рассказывал, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также ещё несколько регионов, в числе которых Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.