"Сбыли ненужный хлам": Медведчук заявил, что партнёры Украины заработали миллиарды на военной истерии

Миллиарды долларов заработали западные партнёры Украины на военной истерии, при этом бросив страну в долговую яму. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"США, Британия и другие страны, помогавшие Украине сопротивляться "неминуемой оккупации", под шумок военной истерии не только порешали свои внутренние проблемы, но и неплохо заработали. Сбыли ненужный военный хлам, впарили тепловозы по завышенной цене, подписали выгодные для себя торговые контракты", — написал Медведчук в своём телеграм-канале.

Как отмечает политик, "финансовая поддержка стран ЕС, Америки, Канады и даже Японии — это, в общем, около четырёх миллиардов евро", она не покрывает "понесённых уже убытков от виртуальной войны".

"Более того, Украину её западные партнёры бросили в долговую яму невиданной глубины. Зачем? А потому что нищим и бесправным государством очень легко управлять", — написал Медведчук.