"Сбыли ненужный хлам": Медведчук заявил, что партнёры Украины заработали миллиарды на военной истерии
Как считает политик, его страна оказалась брошенной на самое дно долговой ямы и "финансовая поддержка" не покрывает "понесённых уже убытков от виртуальной войны".
Миллиарды долларов заработали западные партнёры Украины на военной истерии, при этом бросив страну в долговую яму. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
"США, Британия и другие страны, помогавшие Украине сопротивляться "неминуемой оккупации", под шумок военной истерии не только порешали свои внутренние проблемы, но и неплохо заработали. Сбыли ненужный военный хлам, впарили тепловозы по завышенной цене, подписали выгодные для себя торговые контракты", — написал Медведчук в своём телеграм-канале.
Как отмечает политик, "финансовая поддержка стран ЕС, Америки, Канады и даже Японии — это, в общем, около четырёх миллиардов евро", она не покрывает "понесённых уже убытков от виртуальной войны".
"Более того, Украину её западные партнёры бросили в долговую яму невиданной глубины. Зачем? А потому что нищим и бесправным государством очень легко управлять", — написал Медведчук.
Как сообщал Лайф ранее, Медведчук заявил, что власти Украины с помощью "вторжения" РФ хотят отвлечь народ от реальных проблем. По словам политика, руководство Незалежной продолжает рассказывать сказки о привлечении инвестиций, а страна тем временем погружается в экономический хаос, опускаясь всё ниже в мировых рейтингах.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
Обложка © Telegram-канал / Виктор Медведчук