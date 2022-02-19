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19 февраля, 20:53

Вучич предупредил о "полном коллапсе мира" в случае конфликта США и России

По словам президента, Сербия на всякий случай пополнила запасы продуктов и топлива, правда, последнего хватит в стране в случае ЧП только на месяц.

<p>Александр Вучич © Пресс-служба Президента РФ</p>

Александр Вучич © Пресс-служба Президента РФ

В случае если случится конфликт между Россией и США, весь мир ожидает почти полный коллапс. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич.

Как он отметил в эфире телеканала Танюг, в случае такого конфликта Запад введёт санкции на всё из России, тогда встанет вопрос, что делать с нефтью и газом. Россия — также один из крупнейших поставщиков зерна, пшеницы и других продуктов.

"Мы все надеемся, и почти уверен, что ничего не случится, но… мы должны быть готовы. Если до этого дойдёт, то, я думаю, это будет почти полный коллапс мира, который мы знаем, если это случится, поэтому надеюсь, что этого не произойдёт", — сказал Вучич.

"Такой я надоедливый": Вучич заявил о намерении просить у Путина больше газа для Сербии

"Такой я надоедливый": Вучич заявил о намерении просить у Путина больше газа для Сербии

Он рассказал, что Сербия накопила на этом фоне запасы продовольствия. Вместе с тем горючего в стране хватит только на месяц. В газохранилищах припасено около 110 млн кубических метров топлива.

Лайф рассказывал, что ранее Вучич заявил о наступлении "энергетического хаоса" в Европе. По его словам, в республике кризис удалось преодолеть, в том числе благодаря закупке мазута в Азербайджане и Иране.

Андрей Григорьев

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