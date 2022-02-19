Вучич предупредил о "полном коллапсе мира" в случае конфликта США и России
По словам президента, Сербия на всякий случай пополнила запасы продуктов и топлива, правда, последнего хватит в стране в случае ЧП только на месяц.
Александр Вучич © Пресс-служба Президента РФ
В случае если случится конфликт между Россией и США, весь мир ожидает почти полный коллапс. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич.
Как он отметил в эфире телеканала Танюг, в случае такого конфликта Запад введёт санкции на всё из России, тогда встанет вопрос, что делать с нефтью и газом. Россия — также один из крупнейших поставщиков зерна, пшеницы и других продуктов.
"Мы все надеемся, и почти уверен, что ничего не случится, но… мы должны быть готовы. Если до этого дойдёт, то, я думаю, это будет почти полный коллапс мира, который мы знаем, если это случится, поэтому надеюсь, что этого не произойдёт", — сказал Вучич.
Он рассказал, что Сербия накопила на этом фоне запасы продовольствия. Вместе с тем горючего в стране хватит только на месяц. В газохранилищах припасено около 110 млн кубических метров топлива.
Лайф рассказывал, что ранее Вучич заявил о наступлении "энергетического хаоса" в Европе. По его словам, в республике кризис удалось преодолеть, в том числе благодаря закупке мазута в Азербайджане и Иране.