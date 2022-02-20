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19 февраля, 21:15

Макрон в преддверии разговора с Путиным созвонился с Зеленским

По словам украинского лидера, они обсудили положение дел в Донбассе, пути немедленной деэскалации и дипломатическое урегулирование.

<p>Эмманюэль Макрон © Пресс-служба Президента РФ</p>

Эмманюэль Макрон © Пресс-служба Президента РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом говорится в сообщении на странице Зеленского в "Твиттере".

"Провёл срочный разговор с президентом Эмманюэлем Макроном", — проинформировал Зеленский.

Отмечается, что речь шла о "необходимости и возможных путях немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования".

Лайф рассказывал, что на сегодня, 20 февраля, намечен телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Они уже беседовали неделю назад — 12 февраля. Их телефонный разговор длился 1 час 40 минут. А 7 февраля состоялась личная встреча Путина и Макрона в Москве. Российский лидер назвал переговоры содержательными и полезными. Макрон же заявил, что в ходе беседы с Путиным "достиг цели остановить эскалацию на Украине".

Андрей Григорьев

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