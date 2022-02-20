Макрон в преддверии разговора с Путиным созвонился с Зеленским
По словам украинского лидера, они обсудили положение дел в Донбассе, пути немедленной деэскалации и дипломатическое урегулирование.
Эмманюэль Макрон © Пресс-служба Президента РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом говорится в сообщении на странице Зеленского в "Твиттере".
"Провёл срочный разговор с президентом Эмманюэлем Макроном", — проинформировал Зеленский.
Отмечается, что речь шла о "необходимости и возможных путях немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования".
Лайф рассказывал, что на сегодня, 20 февраля, намечен телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Они уже беседовали неделю назад — 12 февраля. Их телефонный разговор длился 1 час 40 минут. А 7 февраля состоялась личная встреча Путина и Макрона в Москве. Российский лидер назвал переговоры содержательными и полезными. Макрон же заявил, что в ходе беседы с Путиным "достиг цели остановить эскалацию на Украине".