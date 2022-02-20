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19 февраля, 21:39

Во Львов прибыл борт с пулемётами и снайперскими винтовками из Канады

Очередной груз доставлен в рамках военной помощи. Первый рейс был осуществлён 4 февраля. Ожидается ещё несколько поставок оружия в ближайшее время.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны Украины</a></p>

Фото © Facebook / Минобороны Украины

В аэропорт Львова военный борт Канады поставил военное снаряжение и стрелковое оружие, среди которого снайперские винтовки, пулемёты и военное снаряжение. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

"Мы получили военную помощь [состоящую] из снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулемётов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения", — приводятся в сообщении Минобороны Украины слова главы ведомства Алексея Резникова.

Во Львов прибыл борт с пулемётами и снайперскими винтовками из Канады. Фото © Facebook / Минобороны Украины

Во Львов прибыл борт с пулемётами и снайперскими винтовками из Канады. Фото © Facebook / Минобороны Украины

Уточняется, что груз доставлен в рамках технического соглашения между Минобороны Украины и соответствующим ведомством Канады. Это второй этап доставки вооружения. Первый рейс был осуществлён 4 февраля. Ожидается ещё несколько поставок в ближайшее время.

Моравецкий: Польша готова поставить на Украину дополнительное оружие

Моравецкий: Польша готова поставить на Украину дополнительное оружие

Как сообщал Лайф, ранее Резников заявил о прибытии на Украину девятого самолёта США с 80 тоннами боеприпасов. Они доставлены Киеву в рамках военно-технической помощи. Такую поддержку Незалежной оказывают и другие страны. Так, Польша намерена передать Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники. А вот Германия исключила возможность поставки Незалежной летального оружия, зато Берлин предоставит Киеву пять тысяч касок.

Арина Родионова

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