Во Львов прибыл борт с пулемётами и снайперскими винтовками из Канады
Очередной груз доставлен в рамках военной помощи. Первый рейс был осуществлён 4 февраля. Ожидается ещё несколько поставок оружия в ближайшее время.
Фото © Facebook / Минобороны Украины
В аэропорт Львова военный борт Канады поставил военное снаряжение и стрелковое оружие, среди которого снайперские винтовки, пулемёты и военное снаряжение. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.
"Мы получили военную помощь [состоящую] из снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулемётов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения", — приводятся в сообщении Минобороны Украины слова главы ведомства Алексея Резникова.
Во Львов прибыл борт с пулемётами и снайперскими винтовками из Канады. Фото © Facebook / Минобороны Украины
Уточняется, что груз доставлен в рамках технического соглашения между Минобороны Украины и соответствующим ведомством Канады. Это второй этап доставки вооружения. Первый рейс был осуществлён 4 февраля. Ожидается ещё несколько поставок в ближайшее время.
Как сообщал Лайф, ранее Резников заявил о прибытии на Украину девятого самолёта США с 80 тоннами боеприпасов. Они доставлены Киеву в рамках военно-технической помощи. Такую поддержку Незалежной оказывают и другие страны. Так, Польша намерена передать Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники. А вот Германия исключила возможность поставки Незалежной летального оружия, зато Берлин предоставит Киеву пять тысяч касок.