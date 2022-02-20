В аэропорт Львова военный борт Канады поставил военное снаряжение и стрелковое оружие, среди которого снайперские винтовки, пулемёты и военное снаряжение. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

"Мы получили военную помощь [состоящую] из снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулемётов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения", — приводятся в сообщении Минобороны Украины слова главы ведомства Алексея Резникова.

Во Львов прибыл борт с пулемётами и снайперскими винтовками из Канады. Фото © Facebook / Минобороны Украины