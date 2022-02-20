В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны Украины за несколько часов

Так, дважды снаряды прилетали на территорию Докучаевска. Также зафиксированы обстрелы по Октябрю, Сосновскому, Александровке, Спартаку, Донецку.

С 21:00 19 февраля со стороны Украины по территории Донецкой Народной Республики было проведено семь обстрелов, выпущены десятки мин и других снарядов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Так, сообщается, что в 21:04 по Бугасу и Докучаевску было выпущено 20 гранат из автоматического гранатомёта, через час Докучаевск вновь обстреляли, уже десятью минами калибра 120 миллиметров.

Затем огонь из различного оружия, прежде всего миномётов, вёлся по Октябрю, Сосновскому, Александровке, Спартаку, Донецку (району казённого завода химических изделий).