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19 февраля, 22:05

Гинцбург: Прививка от ковида не вызовет негативного эффекта у ребёнка с антителами

По словам академика, в таком случае количество антител только увеличится. Вместе с тем иммунитет от прививки эффективнее, чем после болезни.

Если ребёнок уже имеет антитела к коронавирусу, то вакцинация от ковида не вызовет каких-либо негативных последствий. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас хорошо известно, что антитела, которые образуются в результате вакцинации, гораздо более долгоиграющие и высокоспецифичные, чем антитела от болезни", сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Гинцбурга, учёные столкнулись с некоторыми трудностями при наборе детей 6–11 лет для проведения клинических испытаний вакцины. Он объяснил это тем, что среди этой категории у многих были выявлены антитела к болезни.

"Набор идёт довольно тяжело, в первую очередь не из-за низкого числа обратившихся. Желающих достаточно. А потому что нам надо скорректировать теперь критерии отбора, подняв планку по антителам", сказал Гинцбург.

Гинцбург назвал недолговечной защиту от новых штаммов ковида после перенесённой болезни

Гинцбург назвал недолговечной защиту от новых штаммов ковида после перенесённой болезни

Ранее Лайф писал, что Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у подростков после вакцинации от ковида. Первые две фазы клинических исследований поливалентной вакцины планируется завершить к сентябрю этого года.

Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

Артем Порвин

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