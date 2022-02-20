Гинцбург: Прививка от ковида не вызовет негативного эффекта у ребёнка с антителами

Если ребёнок уже имеет антитела к коронавирусу, то вакцинация от ковида не вызовет каких-либо негативных последствий. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас хорошо известно, что антитела, которые образуются в результате вакцинации, гораздо более долгоиграющие и высокоспецифичные, чем антитела от болезни", — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Гинцбурга, учёные столкнулись с некоторыми трудностями при наборе детей 6–11 лет для проведения клинических испытаний вакцины. Он объяснил это тем, что среди этой категории у многих были выявлены антитела к болезни.

"Набор идёт довольно тяжело, в первую очередь не из-за низкого числа обратившихся. Желающих достаточно. А потому что нам надо скорректировать теперь критерии отбора, подняв планку по антителам", — сказал Гинцбург.