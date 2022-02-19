Психолог назвала четыре шутки над мужчиной, способные разрушить брак

В семейной жизни есть множество опасных моментов, но мало кто догадывался, что одним из подводных камней окажется юмор. Психолог Екатерина Тихонова отмечает, что существует целый список тем, которые лучше не затрагивать при партнёре, иначе это может привести к провалу, сообщает Пятый канал.

Ценные вещи

Порча дорогих сердцу вещей — всегда трагедия, а не повод для шутки. "Дорогой, я разбила твою машину" или "Милая, я пролил твои любимые брендовые духи" — это запрещённые шутки, которые сигнализируют о шатком мире в семье. Психолог считает, что супруги поступают так, чтобы вызвать реакцию половинки, и, может быть, ждут возможности упрекнуть избранника в меркантильности, "вроде как вещи тебе дороже, чем я".

Близкие партнёра

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Шутя, не стоит затрагивать семью и друзей своих суженых. Человек часто крепко связывает себя с родителями и близкими, а потому любой выпад в их сторону включает в нём режим защитника, потому что все издёвки и смех он принимает на свой счёт.

Прошлые отношения

Неуместным в отношениях считается и юмор в сторону экс-возлюбленных. Не стоит сравнивать своих партнёров, припоминать умения бывших в постели и вообще хоть как-то касаться интимной сферы. Этот аспект всегда воспринимается слишком близко к сердцу, и такие шутки могут очень сильно ранить.

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Внешность и здоровье

Смеяться над внешностью психолог считает в целом признаком не уважающего себя человека, а выпады в сторону физических качеств партнёра вообще недопустимы. Ничто так не ранит, как издёвки любимого человека на больную тему, будь то лишний вес, потеря зрения, волос или другое. Напряжение после таких юмористических сеансов будет только расти и в итоге может привести к расставанию или разводу.