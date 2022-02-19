Фотошопер редактирует кадры всех желающих, но получается лишь искромётно высмеивать своих же клиентов

"Привет, Джеймс! Моя левая рука выглядит странно. Можешь сделать так, типа я держу что-то?"

Фото © Twitter / fjamie013

"Привет, Джеймс! Я обожаю твои работы, и мне нравится эта моя фотография. Не мог бы ты, пожалуйста, убрать с фотографии моего бывшего парня? Спасибо! Привет из Венгрии!"

Фото © Twitter / fjamie013

"Привет, Джеймс! Можешь сделать так, чтобы я и мой парень стояли ближе друг к другу? Прохожий, который делал фото, попросил нас отойти друг от друга, чтобы дерево посередине тоже попало в кадр"

Фото © Twitter / fjamie013

"Джеймс, привет. Мой парень в этой футболке на всех наших фотографиях. Можешь избавиться от логотипа Calvin Klein? Спасибо"

Фото © Twitter / fjamie013

"Привет, Джеймс. Твои работы смешат меня больше, чем стендап <...> Можешь объединить этих двоих на одну фотографию "Возвращение домой"? Парень, который вызвался это сделать, слился"

Фото © Twitter / fjamie013

"Привет, Джеймс! Как дела? Я очень ценю твою работу и надеюсь, что ты сможешь помочь с моим свадебным фото. Мы сделали несколько фотографий, но забыли важную вещь. Маски! Я хочу хотя бы один снимок с ними, чтобы помнить, что мы женились в разгар карантина"

Фото © Twitter / fjamie013

"Хей, Джеймс! Помираю от твоих работ. Можешь помочь с этой фоткой? Она клёвая, но кажется, что у меня одной руки нет..."

Фото © Twitter / fjamie013

"Привет, Джейми! Недавно сделал эту фотографию, и она довольно неплохая. Но из-за того, что я надел ярко-белую рубашку, зубы кажутся жёлтыми. Можно это как-то исправить?"

Фото © Twitter / fjamie013

"Привет, Джеймс! То, что ты делаешь, — верх профессионализма. Я из Франции и хочу узнать, сможешь ли ты добавить грозу за нами? Спасибо"

Фото © Twitter / fjamie013

"Привет! Не мог бы ты убрать балку передо мной?"