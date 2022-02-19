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19 февраля, 09:00

10 фото преображений комнат, чьи владельцы наконец-то решились на генеральную уборку и не пожалели

Группа ICleanedMyRoom (Я прибрался в своей комнате) на Reddit — мотивация для всех, кто давно не брался за пылесос. Ниже — 10 удивительных постов оттуда, которые вдохновят на генеральную уборку и вас.

"Я прибрался и разобрал своё депрессивное гнездо, так что Новый год могу начать с чистого листа", aboom5.

Фото © Reddit / ICleanedMyRoom

Фото © Reddit / ICleanedMyRoom

"Я сдала свой последний выпускной экзамен, после этого проспала, по ощущениям, дня три подряд и сегодня решила навести порядок после учёбы", lauchknospe.

Фото © Reddit / ICleanedMyRoom

Фото © Reddit / ICleanedMyRoom

"Пока мой парень работал сверхурочно в один из своих выходных, я решила прибраться в его депрессивном гнёздышке", busty-sinclair.

Фото © Reddit / ICleanedMyRoom

Фото © Reddit / ICleanedMyRoom

"Я пропивал свою жизнь с тех пор, как меня уволили из-за [пандемии] ковида. Я наконец-то встаю с колен благодаря моей замечательной девушке и поддержке и любви моих собак", 3y3d3a.

Фото © Reddit / ICleanedMyRoom

Фото © Reddit / ICleanedMyRoom

"Оказалось, жить одному намного сложнее, чем я думал", BinkyBarnes42069.

Фото © Reddit / ICleanedMyRoom

Фото © Reddit / ICleanedMyRoom

"Расчистила последствия почти двухлетнего застоя", TheFirelight.

Фото © Reddit / ICleanedMyRoom

Фото © Reddit / ICleanedMyRoom

"После четырёх лет ужасных отношений с самой собой я всё-таки нашла в себе силы, чтобы убедить себя — я этого достойна! Остаётся только кровать прибрать", 3045223.

Фото © Reddit / ICleanedMyRoom

Фото © Reddit / ICleanedMyRoom

"Отдельная благодарность моей маме, которая помогла навести порядок в этом кошмаре", celeryshark.

Фото © Reddit / ICleanedMyRoom

Фото © Reddit / ICleanedMyRoom

"Мой рабочий стол, как и вся комната, был магнитом для барахла. Теперь же у меня есть место для работы и творчества", sshheelleeyy.

Фото © Reddit / ICleanedMyRoom

Фото © Reddit / ICleanedMyRoom

"ICleanedMyRoom удивительное сообщество. Каждый раз, когда руки опускались, я продолжала, чтобы поделиться своим успехом здесь", _whitneybrooks_.

Фото © Reddit / ICleanedMyRoom

Фото © Reddit / ICleanedMyRoom

10 комнат до и после генеральной уборки, и на эти преображения сложно смотреть без восторга

10 комнат до и после генеральной уборки, и на эти преображения сложно смотреть без восторга

Обложка © Reddit / ICleanedMyRoom / 3045223

Сергей Трофимов

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