10 фото преображений комнат, чьи владельцы наконец-то решились на генеральную уборку и не пожалели
Группа ICleanedMyRoom (Я прибрался в своей комнате) на Reddit — мотивация для всех, кто давно не брался за пылесос. Ниже — 10 удивительных постов оттуда, которые вдохновят на генеральную уборку и вас.
"Я прибрался и разобрал своё депрессивное гнездо, так что Новый год могу начать с чистого листа", — aboom5.
"Я сдала свой последний выпускной экзамен, после этого проспала, по ощущениям, дня три подряд и сегодня решила навести порядок после учёбы", — lauchknospe.
"Пока мой парень работал сверхурочно в один из своих выходных, я решила прибраться в его депрессивном гнёздышке", — busty-sinclair.
"Я пропивал свою жизнь с тех пор, как меня уволили из-за [пандемии] ковида. Я наконец-то встаю с колен благодаря моей замечательной девушке и поддержке и любви моих собак", — 3y3d3a.
"Оказалось, жить одному намного сложнее, чем я думал", — BinkyBarnes42069.
"Расчистила последствия почти двухлетнего застоя", — TheFirelight.
"После четырёх лет ужасных отношений с самой собой я всё-таки нашла в себе силы, чтобы убедить себя — я этого достойна! Остаётся только кровать прибрать", — 3045223.
"Отдельная благодарность моей маме, которая помогла навести порядок в этом кошмаре", — celeryshark.
"Мой рабочий стол, как и вся комната, был магнитом для барахла. Теперь же у меня есть место для работы и творчества", — sshheelleeyy.
"ICleanedMyRoom — удивительное сообщество. Каждый раз, когда руки опускались, я продолжала, чтобы поделиться своим успехом здесь", — _whitneybrooks_.
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