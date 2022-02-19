Что нужно знать, чтобы в самолёте над вами не смеялись бортпроводники
Сотрудник американских авиалиний Томми Чимато рассказал, какие самые странные вопросы ему задавали пассажиры.
Пользователь TikTok tommycimato уже несколько лет работает бортпроводником и за это время наслушался столько странных заявлений от пассажиров, что и представить страшно. В своём блоге парень рассказывает о самых сумасшедших вопросах, которые точно не нужно задавать стюардам, если не хотите, чтобы вас подняли на смех.
Как рассказал Томми в одном из своих вирусных видео, однажды пассажир экономкласса поинтересовался, куда следуют люди в бизнес-классе. Что ж, стоит ли говорить, что все находятся в одном самолёте и направляются в одно и то же место назначения. Другой любопытствующий ошарашил Томми вопросом, сколько раз в жизни он летал на самолётах. На это сможет ответить разве что очень неопытный бортпроводник. По словам Томми, вести счёт перелётам ну очень сложно — только за последние два дня у него их было девять.
Также блогер-бортпроводник посетовал на пассажиров, которые жалуются на "громкий шум" в самолёте и просят с ним разобраться. Чаще всего они говорят про звуки, которые издаёт система подачи воздуха и кондиционирования. Уж поверьте, никто не будет рад, если её отключат.
WOW-news
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