Что нужно знать, чтобы в самолёте над вами не смеялись бортпроводники

Пользователь TikTok tommycimato уже несколько лет работает бортпроводником и за это время наслушался столько странных заявлений от пассажиров, что и представить страшно. В своём блоге парень рассказывает о самых сумасшедших вопросах, которые точно не нужно задавать стюардам, если не хотите, чтобы вас подняли на смех.

Как рассказал Томми в одном из своих вирусных видео, однажды пассажир экономкласса поинтересовался, куда следуют люди в бизнес-классе. Что ж, стоит ли говорить, что все находятся в одном самолёте и направляются в одно и то же место назначения. Другой любопытствующий ошарашил Томми вопросом, сколько раз в жизни он летал на самолётах. На это сможет ответить разве что очень неопытный бортпроводник. По словам Томми, вести счёт перелётам ну очень сложно — только за последние два дня у него их было девять.