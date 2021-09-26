Стюардесса назвала 5 привычек пассажиров, которые на самом деле сводят с ума весь экипаж
Героиня материала Кэролайн работает стюардессой уже долгие годы. Девушка вдоль и поперёк выучила всех пассажиров и... то, чем они могут вывести из себя. Недавно она раскрыла этот длинный список.
Кэролайн из Форт-Лодердейла, США, ведёт довольно успешный блог о жизни стюардессы xoblondevoyage, в котором она часто рассказывает подписчикам и о минусах своей работы. В недавнем интервью Ladbible девушка подытожила все черты ужасного пассажира, намекнув, что нужно делать, чтобы вывести из себя любого бортпроводника.
Гуляйте по салону самолёта босиком
Пожалуйста, перестаньте снимать обувь в полёте и ходить босиком по самолёту. Я уже сбилась со счёта, сколько раз я наблюдала за тем, как взрослые люди ходят в уборную без обуви
Пассажиры, которые бегут в туалет сразу после посадки
Это случается почти каждый рейс! Во время посадки всегда есть очередь людей туда, что сильно замедляет процесс. Очередь растёт снова, когда самолёт выравнивается и отключается знак ремня безопасности
Игнорируйте бортпроводников при входе в самолёт
Посадка обычно задаёт настроение на всё время полёта, поэтому мы очень ценим, когда пассажиры здороваются с нами. Вы будете удивлены, узнав, сколько людей во время посадки даже не удосуживаются посмотреть нам в глаза. А потом всё равно будут пытаться передать нам свой мусор, не проронив ни слова.
Мы всего лишь люди, но, если ваши бортпроводники могут сказать "доброе утро" двести раз подряд, думаю, пассажиры в состоянии сделать это всего один раз
Постоянно спрашивайте у бортпроводников: "А где мы сейчас летим?"
Вопреки распространённому мнению, у бортпроводников нет точного маршрута, у меня тоже никогда не было. Так что я чаще всего и понятия не буду иметь, над чем мы сейчас летим. Хотела бы я знать!
Последний и самый раздражающий способ вывести любого бортпроводника — тыкайте их, чтобы привлечь внимание
Когда я спросила коллег, что их раздражает больше всего, ответ был один. Я, правда, не знаю, почему люди считают, что тыкать или хватать кого-то в самолёте — это нормально. Если вы не позволяете себе подобное в других местах, то почему вы не сдерживаете себя в самолёте? Вряд ли бы вы стали тыкать своего официанта в ресторане
WOW-news
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