Стюардесса назвала 5 привычек пассажиров, которые на самом деле сводят с ума весь экипаж

Посадка обычно задаёт настроение на всё время полёта, поэтому мы очень ценим, когда пассажиры здороваются с нами. Вы будете удивлены, узнав, сколько людей во время посадки даже не удосуживаются посмотреть нам в глаза. А потом всё равно будут пытаться передать нам свой мусор, не проронив ни слова.

Мы всего лишь люди, но, если ваши бортпроводники могут сказать "доброе утро" двести раз подряд, думаю, пассажиры в состоянии сделать это всего один раз