10 комнат до и после генеральной уборки, и на эти преображения сложно смотреть без восторга
Уборку едва ли можно назвать приятным занятием, но вот видеть, как квартира из мусорки превращается в жильё, — незабываемый опыт. А потому Лайф собрал самые впечатляющие результаты генеральной уборки.
"После депрессии решила убраться. Вот фото до и после", — rachelliyo.
Фото © Reddit / rachelliyo
"Я всё-таки сделал это! Убрался и очень собой горжусь", — thatgaysurfer.
Фото © Reddit / thatgaysurfer
"Наконец убралась в своей комнате после депрессии", — Cydonia23.
Фото © Reddit / Cydonia23
"Прибралась у себя впервые примерно за... ДВА года. Судя по всему, моя депрессия понемногу отступает", — ammesedam.
Фото © Reddit / ammesedam
"Поверить не могу, что я всё-таки заставил себя сделать это! Такое облегчение", — timc0.
"Пытаюсь привести свою жизнь в порядок после ужасного депрессивного эпизода", — vitaminwolf.
Фото © Reddit / vitaminwolf
"Преобразила своё депрессивное подземелье", — AClitNamedElmo.
Фото © Reddit / AClitNamedElmo
"Когда умерла мама, жизнь стала просто невыносимой, так и запустила квартиру. Прибралась только к приходу Санты", — Creatingpeace.
Фото © Reddit / Creatingpeace
"Только посмотрите, что я сделала с комнатой моей мамы", — dogssdogssdogss.
Фото © Reddit / dogssdogssdogss
"Январский приступ продуктивности немного задел и меня", — articukate.
Фото © Reddit / articukate
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