10 комнат до и после генеральной уборки, и на эти преображения сложно смотреть без восторга

"После депрессии решила убраться. Вот фото до и после", — rachelliyo.

Фото © Reddit / rachelliyo

"Я всё-таки сделал это! Убрался и очень собой горжусь", — thatgaysurfer.

Фото © Reddit / thatgaysurfer

"Наконец убралась в своей комнате после депрессии", — Cydonia23.

Фото © Reddit / Cydonia23

"Прибралась у себя впервые примерно за... ДВА года. Судя по всему, моя депрессия понемногу отступает", — ammesedam.

Фото © Reddit / ammesedam

"Поверить не могу, что я всё-таки заставил себя сделать это! Такое облегчение", — timc0.

Фото © Reddit / timc0

"Пытаюсь привести свою жизнь в порядок после ужасного депрессивного эпизода", — vitaminwolf.

Фото © Reddit / vitaminwolf

"Преобразила своё депрессивное подземелье", — AClitNamedElmo.

Фото © Reddit / AClitNamedElmo

"Когда умерла мама, жизнь стала просто невыносимой, так и запустила квартиру. Прибралась только к приходу Санты", — Creatingpeace.

Фото © Reddit / Creatingpeace

"Только посмотрите, что я сделала с комнатой моей мамы", — dogssdogssdogss.

Фото © Reddit / dogssdogssdogss

"Январский приступ продуктивности немного задел и меня", — articukate.