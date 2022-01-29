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10 комнат до и после генеральной уборки, и на эти преображения сложно смотреть без восторга

Уборку едва ли можно назвать приятным занятием, но вот видеть, как квартира из мусорки превращается в жильё, — незабываемый опыт. А потому Лайф собрал самые впечатляющие результаты генеральной уборки.

29 января, 08:45

Фото © Reddit / timc0

"После депрессии решила убраться. Вот фото до и после",rachelliyo.

Фото © Reddit / rachelliyo

Фото © Reddit / rachelliyo

"Я всё-таки сделал это! Убрался и очень собой горжусь",thatgaysurfer.

Фото © Reddit / thatgaysurfer

Фото © Reddit / thatgaysurfer

"Наконец убралась в своей комнате после депрессии",Cydonia23.

Фото © Reddit / Cydonia23

Фото © Reddit / Cydonia23

"Прибралась у себя впервые примерно за... ДВА года. Судя по всему, моя депрессия понемногу отступает",ammesedam.

Фото © Reddit / ammesedam

Фото © Reddit / ammesedam

"Поверить не могу, что я всё-таки заставил себя сделать это! Такое облегчение", timc0.

Фото © Reddit / timc0

Фото © Reddit / timc0

"Пытаюсь привести свою жизнь в порядок после ужасного депрессивного эпизода", vitaminwolf.

Фото © Reddit / vitaminwolf

Фото © Reddit / vitaminwolf

"Преобразила своё депрессивное подземелье",AClitNamedElmo.

Фото © Reddit / AClitNamedElmo

Фото © Reddit / AClitNamedElmo

"Когда умерла мама, жизнь стала просто невыносимой, так и запустила квартиру. Прибралась только к приходу Санты", Creatingpeace.

Фото © Reddit / Creatingpeace

Фото © Reddit / Creatingpeace

"Только посмотрите, что я сделала с комнатой моей мамы", dogssdogssdogss.

Фото © Reddit / dogssdogssdogss

Фото © Reddit / dogssdogssdogss

"Январский приступ продуктивности немного задел и меня",articukate.

Фото © Reddit / articukate

Фото © Reddit / articukate

Девушка сделала два фото своей комнаты, показав, как психическое расстройство меняет её жизнь

Девушка сделала два фото своей комнаты, показав, как психическое расстройство меняет её жизнь

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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