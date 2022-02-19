"Кришнаитка или лесбиянка?": Самые глупые вопросы, которые приходится слышать лысой модели из Москвы

34-летнюю журналистку и модель из Москвы Анастасию Шантамани можно причислить к тому редкому типу людей, которые не сдались, столкнувшись с алопецией (патологическое выпадение волос. — Прим. Лайфа), и даже остались ей в чём-то благодарны. В программе Татьяны Денесюк "Изнанка. Женщины" Анастасия рассказала, что сейчас занимается блогерством, помогая девушкам, попавшим в такую же ситуацию, принять себя и наладить свою жизнь. Журналистка активно участвует в модных показах, снимается для журналов и даже выпустила книгу. Анастасия полностью лишилась волос на голове, но это не мешает ей жить ярко.

Как всё начиналось

Анастасия Шантамани. Фото © VK / shantamany

Ни о каких проблемах с волосами Анастасия раньше вообще не думала. У неё были обычные длинные и прямые волосы, и девушке они не нравились по умолчанию. В таком виде волосы казались ей слишком жидкими и не объёмными (какая горькая ирония), а потому она часто их завивала. Но своей гривы Анастасия лишилась вовсе не потому, что перестаралась с плойкой.

Анастасия Шантамани. Фото © VK / shantamany

По правде сказать, врачи сами не поняли, почему почти все волосы девушки выпали за два с половиной месяца. Они винили во всём сильное эмоциональное потрясение, которого у 25-летней Анастасии не было. В то время у неё как раз умерла бабушка, что, безусловно, стало большим шоком, но не таким ударом, который загнал бы девушку в депрессию. А ещё незадолго до этого она сильно испугалась на работе, сорвавшись во время упражнения для тимбилдинга с большой высоты.

Анастасия Шантамани. Коллаж © LIFE. Фото © VK / shantamany

Анастасия признаётся, что оба этих события кажутся ей слишком простыми для случившейся алопеции, но, как бы то ни было, девушка лишилась большей части волос. Жалкие остатки она сбрила сама, потому что так было лучше. Шантамани начала посещать врачей, чтобы как-то вернуть шевелюру, однако девять лет назад такие заболевания приводили многих специалистов в ступор. Большинство не знали, что такое алопеция, а один даже с порога заявил Анастасии, что у неё сифилис, чем испугал до смерти.

Троллий лик

Анастасия Шантамани. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / shantamany, chiringuri (фотограф — Евгений Акимов)

Прогнозы врачей были неутешительными, и Анастасия уже была уверена, что её жизнь закончена. Но масла в огонь подливали окружающие и даже обычные прохожие. Друзья девушки были уверены, что у неё какое-то жуткое заболевание вроде рака, и пытались лечить народными способами. Но никакие отвары крапивы не помогали. Очень ранили и их неосторожные комментарии, из-за которых девушка постоянно ходила в шапке или с шарфом на голове.

Анастасия Шантамани. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / shantamany, lena.yaroslavtseva (фотограф — Лена Ярославцева), alexeymezhnev (фотограф — Алексей Межнев)

Вскоре героиня нашего материала рассталась с парнем, хотя в этом Анастасия до сих пор винит себя. Бэн абсолютно спокойно отнёсся к её новому виду, признавшись, что и в таком образе она ему нравится. Но неуверенность в себе взяла над девушкой верх. Она постоянно сомневалась в чувствах молодого человека, переспрашивая по сто раз, и в итоге тот не выдержал.

Анастасия Шантамани. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / shantamany, lena.yaroslavtseva (фотограф — Лена Ярославцева), hello.maris (фотограф — Алина Марисова)

Больше всего Анастасии доставалось от незнакомых людей, которым совершенно не было дела до чувств бедной девушки. Они в лоб могли задать вопрос, не больна ли она онкологией или ещё чем-то. Шантамани часто принимали за лесбиянку или фетишистку, кришнаитку, сравнивали с марсианкой. Просили потрогать голову или сфотографироваться.

Анастасия Шантамани. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / shantamany, aprelinaphoto, chiringuri (фотограф — Евгений Акимов)

На такие бесцеремонные замечания и предложения Анастасия сперва не знала, как отвечать, а затем начала грубить, не стесняясь в выражениях. Так девушка пыталась защититься от обидных слов и поступков. Когда поехала в Геленджик, там таксист встретил фразой "А ты шахидка? Ну, в смысле мусульманка?", а в Узбекистане её с подругой закидали камнями и бутылками. Тогда Анастасия пришла к выводу, что больше она за границы Москвы и Санкт-Петербурга не поедет. Для собственного же спокойствия.

Первая модельная съёмка

Первое модельное фото Анастасии Шантамани. Фото © YouTube / "Изнанка. Женщины"

Первое время Анастасия не знала, как показываться людям на глаза, но подруга, работавшая фотографом, смогла поменять её мнение и буквально вынудить сняться без шапок и прочих ухищрений. После этого девушка стала регулярно появляться на съёмках, а её снимки вызвали шквал эмоций у пользователей Сети. Не все были позитивными, тролли не оставляли Анастасию долгое время, но к ним она уже нашла подход. Однако добрых слов под фото было больше, что вдохновило девушку на подвиги.

Анастасия Шантамани. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / shantamany, hotpeyote

Анастасия стала чаще сниматься и участвовать в модных показах. Для неё было открытием, что девушек без волос вполне много — причём разных возрастов, а это значит, что ей сдаваться тоже нельзя. Новоиспечённая модель решила искать своё место в этом мире и помогать тем девушкам, которые впервые столкнулись с алопецией и не понимают, что с этим делать.

Анастасия Шантамани. Фото © Instagram / shantamany, hello.maris (фотограф — Алина Марисова)

"Многие говорили: "Ой, а как я из дома выйду? Да вы что, девочки, я не знала, выживу или нет!" — признаётся Анастасия в интервью. Девять лет назад об алопеции знали мало, впрочем, и сейчас для некоторых название болезни — словно слово из другого мира. Поэтому своим примером модель хочет показать — всё в порядке, вы не только выживете, но и сможете добиться всего на свете.

"Другая я"

Анастасия Шантамани. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / shantamany, chistyakova_n (фотограф — Анастасия Чистякова)

Ведущей Татьяне Денесюк Анастасия рассказала, что алопеция поделила её жизнь на до и после, но не совсем в мрачном ключе. В свои 25 Настя путешествовала автостопом туда, куда занесёт случай, ночевала у подруги на матрасе, доверяла всему миру и не думала ни о чём. Но после диагноза девушка резко изменилась. Она с большим скепсисом стала относиться к людям и поняла, что в этой жизни нужно чего-то добиться, иначе окружающие всегда будут видеть не её, а лысину. Анастасия взялась за ум и смогла добиться успеха — и всё благодаря алопеции.