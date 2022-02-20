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19 февраля, 22:38

Зеленский заверил Макрона, что не будет отвечать на "провокации"

В Елисейском дворце уверены, что Россия сосредоточила достаточно сил, чтобы осуществить вторжение на Украину, если этого захочет.

<p>Владимир Зеленский. Фото ©<a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/robocha-poyizdka-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-d-4177" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Официальный сайт президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заверил французского коллегу Эмманюэля Макрона, что не будет отвечать на "провокации", которые, по его версии, происходят на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил журналистам представитель Елисейского дворца после телефонного разговора двух президентов.

"Зеленский заявил о своём намерении не отвечать на провокации на линии соприкосновения в Донбассе", сказано в сообщении.

При этом в Елисейском дворце уверены, что Россия якобы сосредоточила достаточно сил, чтобы осуществить вторжение на Украину, если этого захочет.

"Военная акция против Украины принесла бы войну в центр Европы", полагают в администрации французского президента.

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Ранее Лайф сообщал, что Макрон в преддверии разговора с Путиным созвонился с Зеленским. По словам украинского лидера, они обсудили положение дел в Донбассе, пути немедленной деэскалации и дипломатическое урегулирование.

Артем Порвин

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