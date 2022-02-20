Зеленский заверил Макрона, что не будет отвечать на "провокации"
В Елисейском дворце уверены, что Россия сосредоточила достаточно сил, чтобы осуществить вторжение на Украину, если этого захочет.
Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заверил французского коллегу Эмманюэля Макрона, что не будет отвечать на "провокации", которые, по его версии, происходят на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил журналистам представитель Елисейского дворца после телефонного разговора двух президентов.
"Зеленский заявил о своём намерении не отвечать на провокации на линии соприкосновения в Донбассе", — сказано в сообщении.
При этом в Елисейском дворце уверены, что Россия якобы сосредоточила достаточно сил, чтобы осуществить вторжение на Украину, если этого захочет.
"Военная акция против Украины принесла бы войну в центр Европы", — полагают в администрации французского президента.
Ранее Лайф сообщал, что Макрон в преддверии разговора с Путиным созвонился с Зеленским. По словам украинского лидера, они обсудили положение дел в Донбассе, пути немедленной деэскалации и дипломатическое урегулирование.