Зеленский заверил Макрона, что не будет отвечать на "провокации"

Президент Украины Владимир Зеленский заверил французского коллегу Эмманюэля Макрона, что не будет отвечать на "провокации", которые, по его версии, происходят на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил журналистам представитель Елисейского дворца после телефонного разговора двух президентов.

"Зеленский заявил о своём намерении не отвечать на провокации на линии соприкосновения в Донбассе", — сказано в сообщении.

При этом в Елисейском дворце уверены, что Россия якобы сосредоточила достаточно сил, чтобы осуществить вторжение на Украину, если этого захочет.

"Военная акция против Украины принесла бы войну в центр Европы", — полагают в администрации французского президента.