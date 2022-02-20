Эндокринолог Кривцова рассказала, кому нужно особо готовиться перед вакцинацией

Обследование и лечение перед вакцинацией от коронавируса требуется людям с аутоиммунными заболеваниями. Об этом заявила терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова.

"Людям с аутоиммунными и системными заболеваниями очень важно, чтобы вакцинация проходила после некого обследования. Имеющим аутоиммунные тиреоидиты, гипотиреозы с тиреотоксикозами, несомненно должны сначала посмотреть лабораторные показатели своего здоровья и только после этого решать задачу о том, когда делать прививку", – заявила Кривцова в беседе с URA.RU.

Она поясняет, что вакцинация в этом случае обязательна и правильна, но должна проводиться после проведения терапии. Потому что она должна быть в состоянии полной компенсации болезни.

При этом специалисты подчёркивают, что, если пациент сомневается, ему лучше обратиться к лечащему врачу. В случае хронических заболеваний, необходимо прикинуть, что опаснее, встреча с вирусом или прививка, и какая прививка.