Эндокринолог Кривцова рассказала, кому нужно особо готовиться перед вакцинацией
В случае хронических заболеваний, необходимо понять, что опаснее: встреча с вирусом или прививка. Нужно определиться и с препаратом, который будет применяться.
Обследование и лечение перед вакцинацией от коронавируса требуется людям с аутоиммунными заболеваниями. Об этом заявила терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова.
"Людям с аутоиммунными и системными заболеваниями очень важно, чтобы вакцинация проходила после некого обследования. Имеющим аутоиммунные тиреоидиты, гипотиреозы с тиреотоксикозами, несомненно должны сначала посмотреть лабораторные показатели своего здоровья и только после этого решать задачу о том, когда делать прививку", – заявила Кривцова в беседе с URA.RU.
Она поясняет, что вакцинация в этом случае обязательна и правильна, но должна проводиться после проведения терапии. Потому что она должна быть в состоянии полной компенсации болезни.
При этом специалисты подчёркивают, что, если пациент сомневается, ему лучше обратиться к лечащему врачу. В случае хронических заболеваний, необходимо прикинуть, что опаснее, встреча с вирусом или прививка, и какая прививка.
Как рассказывал Лайф, ранее инфекционист Евгений Тимаков объяснил наличие антител к ковиду у большинства детей в Москве. По его оценке, они уже переболели коронавирусом в лёгкой форме, случаи тяжёлого течения болезни единичны.
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