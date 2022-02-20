Врач Канани назвал симптом ранней стадии рака, заметный при пробуждении
Раковое заболевание нередко выявляют слишком поздно из-за малозаметных признаков. Пациенты обращают на них внимание, когда уже наступает стадия прогрессирования.
Одним из ранних признаков рака может быть пробуждение с непроходящей болью в горле. Об этом рассказал врач Аббас Канани.
"Проснуться с сильной болью в горле, которая продолжается уже более двух недель без признаков улучшения, — это может быть симптомом", — предупредил эксперт в беседе с газетой Daily Express.
По словам Канани, к другим ранним признакам рака можно отнести утренний кашель и сильную усталость, которая охватывает человека с самого утра и до позднего вечера.
"Ничего страшного, если вы себя чувствуете немного уставшим по утрам, но если для вас это непривычно, то вам следует пройти обследование", — уточнил специалист.
Канани отметил, что нередко рак диагностируют слишком поздно из-за его малозаметных симптомов. Пациенты могут обратить на них внимание, когда болезнь уже на высокой стадии.
А ранее Лайф писал, что британский врач Мехта назвал изжогу и тошноту одними из ранних симптомов рака желудка. По его словам, некоторые признаки могут указывать и на другие болезни, такие как язва или кислотный рефлюкс. В любом случае при наличии подобных проявлений стоит обратиться к специалисту.
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