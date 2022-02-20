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19 февраля, 22:59

Врач Канани назвал симптом ранней стадии рака, заметный при пробуждении

Раковое заболевание нередко выявляют слишком поздно из-за малозаметных признаков. Пациенты обращают на них внимание, когда уже наступает стадия прогрессирования.

Одним из ранних признаков рака может быть пробуждение с непроходящей болью в горле. Об этом рассказал врач Аббас Канани.

"Проснуться с сильной болью в горле, которая продолжается уже более двух недель без признаков улучшения, — это может быть симптомом", — предупредил эксперт в беседе с газетой Daily Express.

По словам Канани, к другим ранним признакам рака можно отнести утренний кашель и сильную усталость, которая охватывает человека с самого утра и до позднего вечера.

"Ничего страшного, если вы себя чувствуете немного уставшим по утрам, но если для вас это непривычно, то вам следует пройти обследование", — уточнил специалист.

Канани отметил, что нередко рак диагностируют слишком поздно из-за его малозаметных симптомов. Пациенты могут обратить на них внимание, когда болезнь уже на высокой стадии.

Чешский врач Йиржи Кубеш назвал заложенность ушей симптомом рака

Чешский врач Йиржи Кубеш назвал заложенность ушей симптомом рака

А ранее Лайф писал, что британский врач Мехта назвал изжогу и тошноту одними из ранних симптомов рака желудка. По его словам, некоторые признаки могут указывать и на другие болезни, такие как язва или кислотный рефлюкс. В любом случае при наличии подобных проявлений стоит обратиться к специалисту.

Обложка © Pixabay

Артем Порвин

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