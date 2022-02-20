Врач Канани назвал симптом ранней стадии рака, заметный при пробуждении

Одним из ранних признаков рака может быть пробуждение с непроходящей болью в горле. Об этом рассказал врач Аббас Канани.

"Проснуться с сильной болью в горле, которая продолжается уже более двух недель без признаков улучшения, — это может быть симптомом", — предупредил эксперт в беседе с газетой Daily Express.

По словам Канани, к другим ранним признакам рака можно отнести утренний кашель и сильную усталость, которая охватывает человека с самого утра и до позднего вечера.

"Ничего страшного, если вы себя чувствуете немного уставшим по утрам, но если для вас это непривычно, то вам следует пройти обследование", — уточнил специалист.

Канани отметил, что нередко рак диагностируют слишком поздно из-за его малозаметных симптомов. Пациенты могут обратить на них внимание, когда болезнь уже на высокой стадии.