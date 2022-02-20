Блинкен заявил о противоречащей принципам США позиции России по безопасности

Позиция России по безопасности, которую Москва изложила в своём ответе Вашингтону, противоречит основным принципам США. Такое мнение высказал госсекретарь Энтони Блинкен.

"Если речь идёт об укреплении доверия, снижении риска, участии в контроле над вооружениями, проверке развёртывания систем вооружений, сил или учений на взаимной основе, то мы могли бы предпринять шаги по укреплению коллективной безопасности", — заявил Блинкен в беседе с Suddeutsche Zeitung.

При этом американский госсекретарь заявляет, что Москва занимает позицию, в корне противоречащую основным принципам, которые Штаты для себя определили. По мнению Блинкена, если Кремль продолжит настаивать на возврате НАТО к позициям 1997 года, странам не о чём будет договариваться.

Лайф напоминает, что недавно НАТО пригрозило увеличить присутствие на востоке и юго-востоке альянса — якобы "из-за действий России". По словам генсека Йенса Столтенберга, речь может идти в том числе о создании новой боевой группы альянса в Румынии и других странах.