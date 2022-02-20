Блинкен заявил о противоречащей принципам США позиции России по безопасности
По мнению руководителя Госдепа, если Москва продолжит настаивать на возврате НАТО к позициям 1997 года, странам не о чем будет договариваться.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / АР
Позиция России по безопасности, которую Москва изложила в своём ответе Вашингтону, противоречит основным принципам США. Такое мнение высказал госсекретарь Энтони Блинкен.
"Если речь идёт об укреплении доверия, снижении риска, участии в контроле над вооружениями, проверке развёртывания систем вооружений, сил или учений на взаимной основе, то мы могли бы предпринять шаги по укреплению коллективной безопасности", — заявил Блинкен в беседе с Suddeutsche Zeitung.
При этом американский госсекретарь заявляет, что Москва занимает позицию, в корне противоречащую основным принципам, которые Штаты для себя определили. По мнению Блинкена, если Кремль продолжит настаивать на возврате НАТО к позициям 1997 года, странам не о чём будет договариваться.
Лайф напоминает, что недавно НАТО пригрозило увеличить присутствие на востоке и юго-востоке альянса — якобы "из-за действий России". По словам генсека Йенса Столтенберга, речь может идти в том числе о создании новой боевой группы альянса в Румынии и других странах.
Ранее испанская газета Еl Pais опубликовала ответ Запада на российский проект документа по гарантиям европейской безопасности, который обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в этом документе игнорируют ключевые идеи предложений России. 17 февраля МИД РФ опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по данному вопросу. Документ занимает одиннадцать страниц.