Байден решил созвать заседание Совбеза из-за ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден решил созвать заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Завтра президент созовёт заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине", — сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

По её словам, Байден следит за ситуацией вокруг Украины, периодически получает доклады на эту тему. Причём, по их данным, Россия якобы по-прежнему "может начать нападение на Украину в любой момент".