Байден решил созвать заседание Совбеза из-за ситуации вокруг Украины
По версии советников главы Белого дома, Россия якобы по-прежнему может организовать вторжение в соседнюю страну в любой момент.
Президент США Джо Байден © Пресс-служба Белого дома
Президент США Джо Байден решил созвать заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
"Завтра президент созовёт заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине", — сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
По её словам, Байден следит за ситуацией вокруг Украины, периодически получает доклады на эту тему. Причём, по их данным, Россия якобы по-прежнему "может начать нападение на Украину в любой момент".
Байдена также проинформировали о результатах встречи на полях Мюнхенской конференции — вице-президент Камала Харрис там провела переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и другими политиками.
Лайф напоминает, что с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".