Посол Германии заявила об отсутствии юридической силы у Будапештского меморандума

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что подписанный в 90-х годах Будапештский меморандум не имеет юридической силы. Речь о документе, согласно которому три ядерные державы согласились выступить гарантами территориальной целостности Украины.

"Будапештский меморандум — это действительно формат без юридических обязательств в рамках международного права. Но я думаю, что сейчас нужно пробовать всё, чтобы избежать войны", — приводит 24tv.ua слова Фельдгузен.

Она отметила, что шансы на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины остаются. Так, в последнее время президент США Джо Байден говорил с российским лидером чаще, чем предыдущие главы государств за 10 лет.

Поводом для высказывания посла стало заявление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции. Он объявил о намерении созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума. Если Украине не будут предоставлены гарантии, пригрозил признать меморандум недействительным.

Этот документ был подписан в 1994 году Великобританией, Россией, США и Украиной. Он предусматривает гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного вооружения.