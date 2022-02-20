Посол Германии заявила об отсутствии юридической силы у Будапештского меморандума
Президент Украины Зеленский ранее пригрозил признать этот документ недействительным, если страну лишают гарантий безопасности.
Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что подписанный в 90-х годах Будапештский меморандум не имеет юридической силы. Речь о документе, согласно которому три ядерные державы согласились выступить гарантами территориальной целостности Украины.
"Будапештский меморандум — это действительно формат без юридических обязательств в рамках международного права. Но я думаю, что сейчас нужно пробовать всё, чтобы избежать войны", — приводит 24tv.ua слова Фельдгузен.
Она отметила, что шансы на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины остаются. Так, в последнее время президент США Джо Байден говорил с российским лидером чаще, чем предыдущие главы государств за 10 лет.
Поводом для высказывания посла стало заявление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции. Он объявил о намерении созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума. Если Украине не будут предоставлены гарантии, пригрозил признать меморандум недействительным.
Этот документ был подписан в 1994 году Великобританией, Россией, США и Украиной. Он предусматривает гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного вооружения.
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский потребовал обновления архитектуры мировой безопасности. По словам украинского лидера, правила, которые были согласованы десять лет назад, уже устарели. Поэтому, как он отметил, надо построить новую систему до того, как случится третья мировая война.
Анка Фельдгузен. Фото © kiew.diplo.de