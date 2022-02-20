Глава МИД Британии: Россия может "вторгнуться" на Украину на следующей неделе

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс озвучила новые сроки гипотетического "вторжения" России на Украину. На конференции по безопасности в Мюнхене она сказала, что это может случиться "на следующей неделе".

"Этот наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия действительно хочет повернуть время вспять", — передаёт слова Лиз Трасс Reuters.

По мнению британского министра, за последнюю неделю Евросоюз стал свидетелем "удвоения дезинформации и операций под чужим флагом в Донбассе".

"Боюсь, что Россия показала, что несерьёзно относится к дипломатии", — добавила Трасс.