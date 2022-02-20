Глава МИД Британии: Россия может "вторгнуться" на Украину на следующей неделе
Лиз Трасс на конференции по безопасности в Мюнхене заявила, что за последнюю неделю Евросоюз стал свидетелем "удвоения дезинформации и операций под чужим флагом в Донбассе".
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Фото © Twitter / trussliz
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс озвучила новые сроки гипотетического "вторжения" России на Украину. На конференции по безопасности в Мюнхене она сказала, что это может случиться "на следующей неделе".
"Этот наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия действительно хочет повернуть время вспять", — передаёт слова Лиз Трасс Reuters.
По мнению британского министра, за последнюю неделю Евросоюз стал свидетелем "удвоения дезинформации и операций под чужим флагом в Донбассе".
"Боюсь, что Россия показала, что несерьёзно относится к дипломатии", — добавила Трасс.
"Сбыли ненужный хлам": Медведчук заявил, что партнёры Украины заработали миллиарды на военной истерии
Ранее Лайф сообщал, что разведка Эстонии тоже озвучила новые сроки "вторжения" России на Украину. По мнению ведомства, когда армия придёт в боевую готовность, для начала полномасштабной операции понадобится лишь политическое решение.
Лайф напоминает, что с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью.