Глава МИД Кубы Паррилья осудил пропаганду США против России

Куба отвергает пропагандистскую и коммуникационную истерию, развязанную правительством Соединённых Штатов против России. Об этом заявил глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья.

"Мы решительно отвергаем пропагандистскую и коммуникационную истерию, развязанную правительством Соединённых Штатов против России, и решительно выступаем против расширения НАТО до границ этой братской страны", — заявил дипломат в своём микроблоге в "Твиттере".