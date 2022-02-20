НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 февраля, 01:11

Глава МИД Кубы Паррилья осудил пропаганду США против России

Дипломат подчёркивает, что Соединённые Штаты развязали истерию, и выступает против расширения Североатлантического альянса к границам РФ.

<p>Бруно Родригес Паррилья. Фото © ТАСС / МИД РФ</p>

Бруно Родригес Паррилья. Фото © ТАСС / МИД РФ

Куба отвергает пропагандистскую и коммуникационную истерию, развязанную правительством Соединённых Штатов против России. Об этом заявил глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья.

"Мы решительно отвергаем пропагандистскую и коммуникационную истерию, развязанную правительством Соединённых Штатов против России, и решительно выступаем против расширения НАТО до границ этой братской страны", — заявил дипломат в своём микроблоге в "Твиттере".

Депутат Рады Кива заявил о решении подать в суд на Байдена из-за слов о "вторжении"

Депутат Рады Кива заявил о решении подать в суд на Байдена из-за слов о "вторжении"

Лайф напоминает, что с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".

Артем Порвин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1