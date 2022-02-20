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Опубликовано 20 февраля 2022, 00:55

Елисейский дворец: Макрон прилагает "последние усилия" по ситуации на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / ЕРА

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / ЕРА

По утверждению французской администрации, он готов к очередным шагам ради стабильности и мира и не исключает новых миссий. При этом говорится о высокой угрозе вступления в новую спираль насилия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прилагает последние усилия для предотвращения конфликта на Украине. Об этом заявил в субботу журналистам представитель Елисейского дворца после телефонного разговора французского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Президент республики прилагает последние усилия, чтобы не допустить крупного конфликта на Украине", — подчеркнули в администрации французского лидера.

Отмечается, что Эмманюэль Макрон готов к очередным шагам ради стабильности и мира и не исключает новых миссий. При этом говорится о высокой угрозе вступления в новую спираль насилия.

Зеленский заверил Макрона, что не будет отвечать на "провокации"
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Ранее Лайф сообщал, что Макрон в преддверии разговора с Путиным созвонился с Зеленским. По словам украинского лидера, они обсудили положение дел в Донбассе, пути немедленной деэскалации и дипломатическое урегулирование.

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Артем Порвин
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