Елисейский дворец: Макрон прилагает "последние усилия" по ситуации на Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / ЕРА
По утверждению французской администрации, он готов к очередным шагам ради стабильности и мира и не исключает новых миссий. При этом говорится о высокой угрозе вступления в новую спираль насилия.
Президент Франции Эмманюэль Макрон прилагает последние усилия для предотвращения конфликта на Украине. Об этом заявил в субботу журналистам представитель Елисейского дворца после телефонного разговора французского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Президент республики прилагает последние усилия, чтобы не допустить крупного конфликта на Украине", — подчеркнули в администрации французского лидера.
Отмечается, что Эмманюэль Макрон готов к очередным шагам ради стабильности и мира и не исключает новых миссий. При этом говорится о высокой угрозе вступления в новую спираль насилия.
Ранее Лайф сообщал, что Макрон в преддверии разговора с Путиным созвонился с Зеленским. По словам украинского лидера, они обсудили положение дел в Донбассе, пути немедленной деэскалации и дипломатическое урегулирование.