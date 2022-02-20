НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 февраля, 00:55

Елисейский дворец: Макрон прилагает "последние усилия" по ситуации на Украине

По утверждению французской администрации, он готов к очередным шагам ради стабильности и мира и не исключает новых миссий. При этом говорится о высокой угрозе вступления в новую спираль насилия.

<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / ЕРА

Президент Франции Эмманюэль Макрон прилагает последние усилия для предотвращения конфликта на Украине. Об этом заявил в субботу журналистам представитель Елисейского дворца после телефонного разговора французского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Президент республики прилагает последние усилия, чтобы не допустить крупного конфликта на Украине", — подчеркнули в администрации французского лидера.

Отмечается, что Эмманюэль Макрон готов к очередным шагам ради стабильности и мира и не исключает новых миссий. При этом говорится о высокой угрозе вступления в новую спираль насилия.

Зеленский заверил Макрона, что не будет отвечать на "провокации"

Зеленский заверил Макрона, что не будет отвечать на "провокации"

Ранее Лайф сообщал, что Макрон в преддверии разговора с Путиным созвонился с Зеленским. По словам украинского лидера, они обсудили положение дел в Донбассе, пути немедленной деэскалации и дипломатическое урегулирование.

Артем Порвин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1