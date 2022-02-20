Daily Mail: Новой избранницей Илона Маска стала 27-летняя актриса
Папарацци удалось сделать снимок, как миллиардер вместе с Наташей Бассет покидает свой частный самолёт после приземления в Лос-Анджелесе.
Актриса Наташа Бассет и американский бизнесмен Илон Маск. Обложка: коллаж © LIFE. Фото © Instagram / natashabassett / Facebook / elonreevesmusk
Новой девушкой американского бизнесмена Илона Маска стала 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассет. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.
Артистку сфотографировала папарацци при выходе из частного самолёта Маска в Лос-Анджелесе. Издание отмечает, что сначала борт покинул Илон, а следом за ним вышла рыжеволосая актриса — "новая возлюбленная" бизнесмена. Хозяин воздушного судна при этом выглядел очень довольным жизнью. Пара села в автомобиль Tesla и уехала.
В сентябре прошлого года Илон Маск расстался с певицей Граймс спустя три года отношений. По словам основателя SpaceX, они остались друзьями, продолжают воспитывать общего сына. Малыш появился на свет в 2020 году и получил имя XÆA-XII.
Ранее Лайф рассказывал, что еврейские организации раскритиковали Илона Маска за сравнение Трюдо с Гитлером. В Американском еврейском комитете призвали бизнесмена извиниться, а в музее Освенцима заявили, что его поступок вызывает печаль и тревогу.