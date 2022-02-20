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20 февраля, 00:44

Daily Mail: Новой избранницей Илона Маска стала 27-летняя актриса

Папарацци удалось сделать снимок, как миллиардер вместе с Наташей Бассет покидает свой частный самолёт после приземления в Лос-Анджелесе.

<p>Актриса Наташа Бассет и американский бизнесмен Илон Маск. Обложка: коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B45hTTqAbSr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">natashabassett</a> / Facebook /<a href="https://www.facebook.com/photo.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.facebook.com/elonreevesmusk/posts/461759615308698" target="_blank" rel="noopener noreferrer">elonreevesmusk</a></p>

Актриса Наташа Бассет и американский бизнесмен Илон Маск. Обложка: коллаж © LIFE. Фото © Instagram / natashabassett / Facebook / elonreevesmusk

Новой девушкой американского бизнесмена Илона Маска стала 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассет. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Артистку сфотографировала папарацци при выходе из частного самолёта Маска в Лос-Анджелесе. Издание отмечает, что сначала борт покинул Илон, а следом за ним вышла рыжеволосая актриса — "новая возлюбленная" бизнесмена. Хозяин воздушного судна при этом выглядел очень довольным жизнью. Пара села в автомобиль Tesla и уехала.

В сентябре прошлого года Илон Маск расстался с певицей Граймс спустя три года отношений. По словам основателя SpaceX, они остались друзьями, продолжают воспитывать общего сына. Малыш появился на свет в 2020 году и получил имя XÆA-XII.

Певица Граймс изменила своё имя ради Илона Маска

Певица Граймс изменила своё имя ради Илона Маска

Ранее Лайф рассказывал, что еврейские организации раскритиковали Илона Маска за сравнение Трюдо с Гитлером. В Американском еврейском комитете призвали бизнесмена извиниться, а в музее Освенцима заявили, что его поступок вызывает печаль и тревогу.

Арина Родионова

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