Daily Mail: Новой избранницей Илона Маска стала 27-летняя актриса

Новой девушкой американского бизнесмена Илона Маска стала 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассет. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Артистку сфотографировала папарацци при выходе из частного самолёта Маска в Лос-Анджелесе. Издание отмечает, что сначала борт покинул Илон, а следом за ним вышла рыжеволосая актриса — "новая возлюбленная" бизнесмена. Хозяин воздушного судна при этом выглядел очень довольным жизнью. Пара села в автомобиль Tesla и уехала.

В сентябре прошлого года Илон Маск расстался с певицей Граймс спустя три года отношений. По словам основателя SpaceX, они остались друзьями, продолжают воспитывать общего сына. Малыш появился на свет в 2020 году и получил имя XÆA-XII.