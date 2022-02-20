Невролог Евсютина перечислила признаки поражения сосудов мозга

Заболевания, которые приводят к изменению или повреждению сосудистой стенки мозга, — это инсульт и инфаркт. Об этом рассказала невролог Юлия Евсютина. Основными причинами являются гипертоническая болезнь, атеросклероз и сахарный диабет. В последнее время к ним добавилась коронавирусная инфекция.

"При хроническом нарушении мозгового кровообращения специфических изменений нет, есть общие черты, характерные и для других заболеваний. К ним относятся головные боли, головокружения, слабость, шум в ушах, снижение памяти, концентрации внимания, остроты зрения. При появлении таких симптомов обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы он провёл обследование, установил диагноз и назначил лечение", — посоветовала Евсютина в интервью радио Sputnik.

Инсульт или инфаркт головного мозга относятся к острым нарушениям мозгового кровообращения. У такого состояния есть чёткие признаки. Это слабость или онемение в руке или ноге с одной стороны, нарушение памяти, когда человек забывает слова, нарушение речи, перекос лица, выраженное головокружение, нарушение координации. Это основные признаки, при наличии которых в незамедлительном порядке нужно вызывать скорую помощь, заключила Евсютина. Чтобы предотвратить развитие заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, нужно вести здоровый образ жизни и ежегодно проходить диспансеризацию.