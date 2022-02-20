Депутат Рады Кузьмин сообщил о грозящем отставкой Зеленскому "компромате"
Согласно этой информации, украинский лидер якобы дал поручение вывезти за границу своих родителей. Опубликована запись телефонного разговора человека с голосом, похожим на голос президента Украины.
Человек с голосом, похожим на голос Зеленского, обсуждает вывоз родителей за рубеж. Видео © Facebook / Ренат Кузьмин
Президент Украины Владимир Зеленский, призывавший нацию не паниковать, объединиться и петь патриотические песни, должен уйти в отставку. Такое мнение высказал депутат Рады Ренат Кузьмин на фоне появления "компромата" о том, что Зеленский собирается вывезти свою семью за границу.
"Зеленский дал поручение вывезти за границу своих родителей. Как доказательство, опубликована запись телефонного разговора, в котором Зеленский просит об этом. Если это правда, то президент, призывавший нацию не паниковать, "єднатися" (объединиться. — Прим. ред.) и петь патриотические песни, должен уйти в отставку", — написал Кузьмин на своей странице в социальной сети "Фейсбук" и опубликовал соответствующий ролик.
На этом видео человек с таким же голосом, как у Зеленского, просит помощника организовать выезд родителей "в Испанию или на Карибы". При этом автор обращения говорит оставить на Украине "супругу Лену" из-за повышенного внимания журналистов.
Лайф напоминает, что с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
Фото на обложке © ТАСС / ЕРА