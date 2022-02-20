Депутат Рады Кузьмин сообщил о грозящем отставкой Зеленскому "компромате"

Человек с голосом, похожим на голос Зеленского, обсуждает вывоз родителей за рубеж. Видео © Facebook / Ренат Кузьмин

Президент Украины Владимир Зеленский, призывавший нацию не паниковать, объединиться и петь патриотические песни, должен уйти в отставку. Такое мнение высказал депутат Рады Ренат Кузьмин на фоне появления "компромата" о том, что Зеленский собирается вывезти свою семью за границу.

"Зеленский дал поручение вывезти за границу своих родителей. Как доказательство, опубликована запись телефонного разговора, в котором Зеленский просит об этом. Если это правда, то президент, призывавший нацию не паниковать, "єднатися" (объединиться. — Прим. ред.) и петь патриотические песни, должен уйти в отставку", — написал Кузьмин на своей странице в социальной сети "Фейсбук" и опубликовал соответствующий ролик.