Невролог Руденко призвал не пытаться перебороть слабость при ковиде

При заражении ковидом может образоваться застой венозной крови, который провоцирует возникновение слабости. Пытаться разом избавиться от этого состояния не стоит, советует врач первой категории, невролог, реабилитолог Алексей Руденко. Нужны умеренные нагрузки.

"Движение крови по венам замедляется из-за сильной интоксикации организма, к которой приводит ковид. А из-за застоя крови к органам поступает недостаточно питательных веществ, в том числе кислорода. Именно проблемы с движением крови после ковида вызывают слабость: мышцы тоже недополучают питание", — рассказал Руденко в интервью ТАСС.

Нужно понимать, что слабость при ковиде — это не лень, не нужно "перебарывать" себя и требовать от организма прежнего состояния. Не стоит впадать и в другую крайность — полный покой. Самое верное решение — постепенное наращивание регулярных нагрузок до привычного уровня, посоветовал реабилитолог. Если слабость выраженная, начинать можно с коротких 10-минутных прогулок три раза в день. Ориентироваться стоит на своё состояние: если возникает одышка, нагрузку нужно сократить, однако не прекращать занятия совсем. Когда это станет посильным, без головокружений и одышки, можно перейти к лёгким кардионагрузкам, затем к силовым тренировкам.

Также врач посоветовал для повышения мышечного тонуса восстановить нормальный кровоток: для этого кровь нужно избавить от токсинов — продуктов распада вируса. О возможности применения препаратов-антиоксидантов, которые могут в этом помочь, необходимо проконсультироваться с врачом в индивидуальном порядке.